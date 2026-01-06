Máris jön az újabb hullám, akár 20 centis hó is lehet többfelé – térkép

Bár reggelre többfelé megállt a havazás, nem sokáig maradunk csapadék nélkül, közeleg ugyanis az újabb hullám. A kisebb szünet után ismét kiterjedt csapadékzóna érkezik fölénk, és délnyugaton már kedd délelőtt újra elkezd havazni, majd a csapadékzóna északkelet felé terjeszkedik. Szinte mindenhol tovább gyarapodik majd a meglévő hótakaró, egyedül az északnyugati határ menti területek maradhatnak ki a havazásból kedden – írja az Időkép.

A havazás tartós lesz, csak szerda reggelre távozik kelet felé a csapadék. A keleti határ mentén nem kizárt, hogy időnként havas eső, ónos eső is keveredhet a hóba. A délkeleti, keleti tájakon – a magasban érkező enyhébb légtömeg miatt – tartósabb ónos eső fordulhat elő, emiatt azokra a területre másodfokú, azaz narancssárga riasztást adtak ki.

Szerda reggelre az északnyugati országrész kivételével többfelé 10-20, délen akár 20 centinél vastagabb hóréteg is kialakulhat.

A csapadékzónából már ott is döntően hó várható, ahol eddig inkább a folyékony halmazállapot dominált. Helyenként megélénkülhet az északnyugati, északi szél, amely elsősorban az Észak-Dunántúlon, majd késő délutántól, estétől északkeleten akár hófúvást is okozhat. A hőmérséklet -4 és +1 Celsius-fok között alakul a HungaroMet előrejelzése szerint.

Ezt követően még egy harmadik hullám is érkezhet szerda délután, ami nagyobb valószínűséggel a déli és keleti tájakat érintheti.

iFrame is not supported!

(A nyitóképen: síelők és szánkózók a pécsi sípályán 2026. január 5-én.)