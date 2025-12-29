ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar utakon, mint ezen a hétfő reggelen

Infostart

Meglepő közleményt adott ki az Útinform.

Hétfő van, munkanap, és igaz, hogy ünnepek és téli szünet, de mégis rengeteg autós indult útnak dolgozni. Ehhez képest ezen a hétfő reggelen egyetlen komoly baleset sem történt – amire valószínűleg emberemlékezet óta nem volt példa. Ennek megfelelően az Útinform is olyan közleményt adott ki, amelyre ritkán van precedens: „A gyorsforgalmi, illetve a fő- és mellékutakat érintő, a forgalmat jelentősen befolyásoló balesetről, korlátozásról nem érkezett információ”írják közleményükben hétfőn reggel.

És hogy az miért hír, hogy nem történt semmi? Mert ilyen szinte soha nem történik: emberemlékezet óta nem volt olyan hétfő reggel, amely ne balesetekkel, dugóval, torlódásokkal kezdődött volna a magyar utakon.

Örüljünk hát ennek egy kicsit így, az ünnepek idején – és reménykedjünk a csodában, hogy a következő hét és a jövő hétfő reggel, amikor már az iskolai téli szünet is véget ér, hasonlóan nyugodt lesz.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Keleti nyitás és az uniós függőség csökkentése – a magyar külpolitika irányai az elmúlt 15 évben

A magyar külgazdaság törekvései 2010 óta két fő csapásvonal mentén haladtak: egyrészt a korábbi, főként nyugat-európai és amerikai kapcsolatok stabil fenntartása és fejlesztése volt napirenden, másrészt olyan új partnerségek kialakítása a Közel-Keleten és Ázsiában, amelyek hozzájárulhatnak a magyar külkereskedelem diverzifikációjához – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

2026: totális átszervezésbe kezdene bele a kormány

Orbán Viktor politikai igazgatója szerint ilyen lesz a kampány mostantól

Donald Trump Kijevbe is kész elutazni a béke érdekében

Donald Trump szerint a kelet-ukrajnai Donbasz régió kérdésében „is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez”. Az amerikai elnök Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt Floridában. Az ukrán elnök szerint a 20 pontra szűkített béketervezetről „90 százalékban sikerült megállapodni”. Egy végleges békemegállapodás Trump szerint „néhány héten belül” létrejöhet, de az sem zárható ki, hogy meghiúsul az egyezség.
 

Putyin leadta a rendelést: ezt várja Ukrajnától a béketárgyalás előtt

Ezzel kezdődött Donald Trump és Volodimir Zelenszkij tárgyalása

Ukrajna rengeteg pénzt kapott Zelenszkij és Trump találkozója előtt

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
"Utolsó simítások" a béketervben, nem pihen az orosz légierő - Háborús híreink hétfőn

Vasárnap Floridában találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök. Trump szerint már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra az orosz-ukrán béketervben, a Kijev számára nyújtandó biztonsági garanciákról pedig elvileg meg is egyeztek. A Kreml figyelmeztetett: ha tárgyalásos úton nem sikerül rendezni a helyzetet, folytatódni fognak a támadások. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Néhány héten belül béke lehet Ukrajnában, Trump szerint már csak pár kérdés maradt

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.

Trump says progress made in Ukraine talks but 'thorny issues' remain

Both the US president and Zelensky describe talks in Florida as "great" and "terrific" but the issue of territory remains "unresolved".

