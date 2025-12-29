Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar utakon, mint ezen a hétfő reggelen

Hétfő van, munkanap, és igaz, hogy ünnepek és téli szünet, de mégis rengeteg autós indult útnak dolgozni. Ehhez képest ezen a hétfő reggelen egyetlen komoly baleset sem történt – amire valószínűleg emberemlékezet óta nem volt példa. Ennek megfelelően az Útinform is olyan közleményt adott ki, amelyre ritkán van precedens: „A gyorsforgalmi, illetve a fő- és mellékutakat érintő, a forgalmat jelentősen befolyásoló balesetről, korlátozásról nem érkezett információ” – írják közleményükben hétfőn reggel.

És hogy az miért hír, hogy nem történt semmi? Mert ilyen szinte soha nem történik: emberemlékezet óta nem volt olyan hétfő reggel, amely ne balesetekkel, dugóval, torlódásokkal kezdődött volna a magyar utakon.

Örüljünk hát ennek egy kicsit így, az ünnepek idején – és reménykedjünk a csodában, hogy a következő hét és a jövő hétfő reggel, amikor már az iskolai téli szünet is véget ér, hasonlóan nyugodt lesz.

