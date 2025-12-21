ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap Tamás
Malacai társaságában pihenő anyakoca.
Nyitókép: Pixabay

Csülök a kaposvári család csodadisznója, trükköket is bemutat – videó

Infostart

Családtagként tartják Csülköt. A sertés hihetetlen trükköket is tud.

Csülköt cuki malacként emlegeti a Sonline cikke, ám a fotók alapján inkább sertésre gondolnánk. Cukinak meg nyugodtan nevezhetjük, hiszen a cukiság fogalma tág.

Csülök amúgy 60 kilogramm, szerető családja abban a hitben vásárolta meg, hogy ő egy minnesotai törpemalac, de kiderült, hogy keverék, mert a vérvonalában akad csüngőhasú sertés is.

Csülök az egész család kedvence – derül ki a cikkből

Nem mindegy neki, hogy milyen útvonalon mozog az udvarban, csak arra megy, amit bejáratottnak tekint, mutatta a gazdája, aki elmesélte a malac történetét.

Mezőgazdasági szakközépiskolát végezett, és sertéstelepet vezetett 22 éven át, innen a kötődés a csülkök irányába – mondta a kaposvári Fehér Csaba.

Csülit egy állatkereskedésben vásárolta a gyerekek kedvéért.

Három éve él a családnál, és mindenki szereti, ő is imádja az otthonát.

Nagyon szelíd, a gyerekek lába között is átvezethető.

A súlya 50 és 60 kiló között van, de már nem nő tovább egyéves kora óta. A személyiségvonásai között kedvesség említhető, és figyelemreméltóan okos.

Nem olyan mint a házidisznó, mert egy helyre piszkít, és rendet tart a lakóhelyén, nem dúlja fel az udvart, mondta róla a gazdája.

Nagyon fontos szerinte, hogy nincs szaga, ami más sertésekre jellemző, ez a tartásánál határozott előny. Emiatt sokan lakásban tartják, nagy divatja van még a hollywoodi sztárok körében is a törpemalacnak.

Csülök képességeit korábban felfedezte egy országos tévétársaság is, de azóta csendesen él a szerető családja körében Kaposváron.

Íme, a videó:

A sztármalac kicsit kéreti magát a produkció során, így a hihetetlen trükkökre egy kicsit a láthatatlan jelző is illik. De sebaj, Csüli így is egy tömény csoda.

kaposvár

disznó

malac

házi kedvenc

