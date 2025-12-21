ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Angolt tanul egy férfi szemüveggel a kezében.
Nyitókép: Getty Images

A nyelviskoláknak van egy nyomós érve, miért kellene előbb kezdeni a második idegen nyelv tanulását

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

A magyar lakosság nyelvtudása továbbra is az utolsók között van az Európai Unióban, pedig ma már az angol nyelv ismerete komoly előny a munkaerőpiacon – mondta az InfoRádióban a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke. Légrádi Tamás szerint a közoktatásban és a nyelviskolák világában is a kiváló nyelvtanár a legnagyobb érték, ezért arra kell törekedni, hogy minél többen legyenek idehaza.

Az Eurostat 2022-ben felmérte, hányan beszélnek magabiztosan idegen nyelveket az uniós tagállamokban élő, 25–64 éves munkaképes korú lakosság körében, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete pedig 2024-ben végzett egy nem reprezentatív, országos online kutatást a magyarok nyelvtanulási és nyelvtanítási szokásairól. A hazai felmérés alapján készült tanulmány egyik legfőbb megállapítása, hogy a magyar lakosság nyelvtudásában volt némi fejlődés az elmúlt időszakban, de ez leginkább a fiataloknak volt köszönhető.

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke az InfoRádióban elmondta: a fiatalabb korosztályokban jelentős előrelépés történt az elmúlt évtizedekben, de ez a pozitív fejlemény sem bizonyult elegendőnek ahhoz, Magyarország az európai élmezőnybe kerüljön az idegen nyelvek ismeretében, illetve tanulásában. Mint fogalmazott, több oka van annak, hogy hazánk ennyire hátul található az uniós összevetésben. Továbbra is az angol nyelv hegemóniája érvényesül, amely Légrádi Tamás szerint megdönthetetlennek tűnik, ami pedig a többi idegen nyelvet illeti: német, olasz, francia, spanyol a sorrend a népszerűségi listán.

Kitért az idegen nyelvtudással kapcsolatos uniós tendenciákra is. Az EU tagországaiban átlagban az emberek 75 százaléka beszél legalább egy idegen nyelven, itthon ez az arány 50 százalék körül van.

Utóbbi adat meglehetősen rossz, csak Bulgária van mögöttünk az uniós tagállamok közül, igaz, Észtország és Románia csak éppenhogy megelőzi hazánkat.

Légrádi Tamás megjegyezte: a régiónkban Szlovákia (85,6 százalék) és Csehország (77,9 százalék) nagyon jól áll, de több olyan európai ország is van, ahol a lakosságnak több mint a 90 százaléka tud legalább egy idegen nyelven beszélni. Úgy véli, ez óriási versenyelőnyt jelent nekik a többi állammal szemben.

Az EU egyes tagországaiban élő, 25-64 éves munkaképes korú lakosságon belül azok aránya, akik egy vagy több idegen nyelven tudnak. Forrás: Eurostat
Az EU egyes tagországaiban élő, 25-64 éves munkaképes korú lakosságon belül azok aránya, akik egy vagy több idegen nyelven tudnak. Forrás: Eurostat

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke hozzátette: ezekben az országokban általánosságban nem jelent akadályt az angol nyelven való munkavégzés, illetve gördülékenyen megy „a világhoz való kapcsolódás” a legfontosabb világnyelven keresztül. „A mi esetünkben csak a 20-30 évvel ezelőtti önmagunkhoz képest büszkélkedhetünk némi fejlődéssel, de egyáltalán nem dőlhetünk hátra” – jegyezte meg Légrádi Tamás.

A szakember arról is beszélt, hogyan lehetne javítani a magyarok idegennyelv-tudásán. Mint fogalmazott, magasabb szintű nyelvtudást minél jobb nyelvtanárokkal lehet elérni. „Mind a közoktatásban, mind a nyelviskolák világában a legnagyobb érték a kiváló nyelvtanár” – mondta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ideális nyelvtanár nemcsak jól beszéli az adott idegen nyelvet, hanem

a leghatékonyabb tanítási módszereket alkalmazza, továbbá megfelelően tudja motiválni a tanítványait, segíti őket, ha valamiben elakadnak, hogy megtalálják a helyes utat.

Légrádi Tamás hozzátette: a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által végzett felmérés alapján látható, hogy a magyar felnőtt lakosság nagy részének nyelvtudási szintje angol nyelvből eléri a B2-es szintet.

A 18–24 éves korosztályban a legalább egy idegen nyelvet beszélők aránya lényegesen magasabb, mint a munkaképes korú felnőttek (25–64 évesek) esetében. Az EU egészét tekintve ez az arány 87,3 százalék, ami 12,6 százalékponttal magasabb, mint a 25–64 évesek esetében. Ez az arány Ausztriában, Cipruson, Litvániában, Svédországban, Lettországban, Észtországban, Luxemburgban és Szlovéniában meghaladta a 95 százalékot, míg Magyarországon és Írországban 70 százalék alatt van. Csak két országban, Dániában és Máltán nagyobb a 25–64 éves korú nyelvtudással rendelkezők aránya, mint a fiataloké.

A legnépszerűbb nyelvek korcsoportok szerint Magyarországon - a NYESZE által végzett nem reprezentatív, online kutatás alapján (2024, 1470 válaszadó). Forrás: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
A legnépszerűbb nyelvek korcsoportok szerint Magyarországon - a NYESZE által végzett nem reprezentatív, online kutatás alapján (2024, 1470 válaszadó). Forrás: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete fontosnak tartja, hogy továbbra is legalább két idegen nyelvet tanuljanak a diákok, és a második idegen nyelvet érdemes lenne már fiatalabb korban elkezdeni tanulni, ugyanis a több idegen nyelv magas szintű ismerete komoly versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, de országos szinten Magyarország versenyképességét is növelheti, ha a lakosság nagy része magabiztosan beszél több idegen nyelvet.

A nyelvtanulást bármikor el lehet kezdeni, és a nyelviskolák sokféle formát biztosítanak erre. A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete tagiskoláiban választani lehet a csoportos és egyéni nyelvórák között, akár online, akár jelenléti formában. Megszabhatja a nyelvtanuló azt is, hogy mennyi ideje van a nyelvtanulásra, így választhat az intenzív vagy a lassabb haladás között. A nyelviskolai tanulásban ismertek a keretek, átlátható, és a nyelvtanuló céljaira szabott, miközben a legkorszerűbb eszközökkel és tapasztalt tanárokkal várják a nyelvtanulókat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A nyelviskoláknak van egy nyomós érve, miért kellene előbb kezdeni a második idegen nyelv tanulását

angol

munkaerőpiac

idegen nyelv

nyelvtudás

légrádi tamás

nyelviskolák szakmai egyesülete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.
 

Elon Musk műholdjait használva támad Oroszország az ukránokra

Különleges olasz harcjármű segítette győzelemre az ukránokat Kupjanszknál

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán

Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán

Két autó összeütközött az M3-as autópályán Budapest felé, Füzesabony térségben; az utat teljes szélességében lezárták, a torlódás több kilométeres - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Útinform a honlapján vasárnap délután.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási vágta a magyar tőzsdén: ha valaki jól taktikázott, komoly pénzeket zsebelhetett be

Óriási vágta a magyar tőzsdén: ha valaki jól taktikázott, komoly pénzeket zsebelhetett be

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minute's silence held to remember Bondi Beach attack victims

Minute's silence held to remember Bondi Beach attack victims

Australian Prime Minister Anthony Albanese was booed as he arrived at the memorial event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 19:20
Lázár János egyes fideszesek hülyeségéről és rongyrázásáról
2025. december 21. 18:46
Pedig a 12-est is kihúzták
×
×
×
×