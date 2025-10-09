ARÉNA - PODCASTOK
Back view of a female teacher teaching large group of elementary students in the classroom.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Előretör a spanyol nyelv a magyar iskolákban, a némettel meglepő dolog történik

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Közelít a félmillióhoz az angolul tanuló diákok száma az általános iskolákban. A németet viszont már nagyjából hatezerrel kevesebben tanulják, mint tavaly, 2010 óta pedig már több mint 45 százalékos a visszaesés.

Az angol továbbra is magasan a legnépszerűbb idegen nyelv a magyar iskolákban.Több mint 444 ezer diák tanul angolul az általános iskolákban a 2024/25-ös tanévben – írja az Eduline a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. A friss adat hétezres emelkedést jelent a tavalyi évhez képest.

A német, bár visszaesést mutat, azért még mindig kiemelkedően a második helyen áll.

A KSH a 2010/2011-es tanév óta méri az általános iskolás nyelvtanulók létszámát, azóta

folyamatosan csökken a német nyelvet tanulók száma: 157 ezerről indult a számuk, idén pedig már csak 86 ezren tanulják.

A francia és az olasz iránt is némileg csökkent az érdeklődés, előbbit 1439, utóbbit 375 diák tanulja.

A spanyolt viszont egyre többen választják, jelenleg 1309 diák tanulja, ami majdnem 100-zal több, mint tavaly. Az orosz nyelvet tavaly 374 tanuló választotta, idén már 495 diák tanulja. A latin továbbra is marginális szerepet tölt be az általános iskolai oktatásban – mindössze 51 tanuló választotta –, míg a kínai, japán, holland iránt is nőtt az érdeklődés: tavaly 3149-en, idén már 3622-en tanulják összesen ezeket a nyelveket.

nyelvtanulás

eduline

központi statisztikai hivatal

