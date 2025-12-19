Már lehet jelentkezni a felsőoktatásba – néhány dologra nagyon kell figyelni

A felvételizők Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgárság Program azonosítással regisztrálhatnak az e-felvételi rendszerben és nyújthatják be ezen keresztül a jelentkezésüket az általuk választott szakokra – mondta az InfoRádióban Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár.

Kiemelte: mivel már a teljes felvételi eljárás elektronikus, tehát először érdemes elintézni, hogy a felvételizőnek legyen digitális állampolgársága vagy Ügyfélkapu+ regisztrációja. Ezután következik a jelentkezési lap kitöltése és a dokumentumok feltöltése a felvi.hu-n.

A tanulók 2026. február 15-én éjfélig jelentkezhetnek, fontos a hitelesítés is.

A felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések információi január végéig frissülnek, ezért azt javasolták, hogy az érdeklődők a jelentkezési határidő lejárta előtt folyamatosan tájékozódjanak.

Mint az Oktatási Hivatal közölte, a 2026-os felvételi eljárás keretei közt 62 felsőoktatási intézmény hirdette meg alap- osztatlan és mesterképzéseit, valamint felsőoktatási szakképzéseit. Ingyenesen három, összesen pedig legfeljebb hat szakra lehet jelentkezni, ugyanakkor megjelölhető mind a legfeljebb hat választott szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája is.

A jelentkezőknek meg kell határozniuk a kiválasztott szakok sorrendjét, kifejezve ezzel preferenciájukat, ugyanis egy jelentkező csak egy szakra vehető fel, mégpedig az általa megjelöltek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja az adott szakra meghatározandó felvételi ponthatárt.

A pontszámítás alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén 500 pontos rendszerben történik. A pontszám összeállhat a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegéből, vagy az érettségi pontok kétszereséből (maximum 400 pont), amelyhez további 100 intézményi pont szerezhető: az egyetemek, főiskolák maguk határozzák meg, hogy milyen eredményekért, követelmények teljesítéséért adnak pontokat. A szakképzésben tanulók esetében a szakmai vizsga eredménye is figyelembe vehető a pontszámítás során.

A jelentkező pontszámát a számára legkedvezőbb módon számítja ki az Oktatási Hivatal.

Az emelt szintű érettségi vizsgát az intézmények egyes szakjaikon előírhatják felvételi követelményként, de ez nem egységesen kötelező eleme a felsőoktatásba való bejutásnak. Az emelt szintű érettségi azonban előnyt jelent az intézményi pontok meghatározásakor, illetve az érettségi pontok számításakor: az emelt szintű érettségi vizsgaeredményt a százalékos eredménnyel megegyező pontértéken, a középszintű érettségi vizsgaeredményt viszont csak 2/3 értéken számítják át érettségi felvételi ponttá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a felsőoktatási intézmények maguk határozhatják meg az egyes szakjaikon érvényes minimumponthatárt is, amely alatt nem lehet felvenni a jelentkezőket, de dönthetnek úgy is, hogy bejutási küszöb nélkül hirdetik meg egyes szakjaikat.

Mesterképzésen összesen 100 pont szerezhető: a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg és teszik közzé a felvi.hu honlapon az adott szak meghirdetésénél - tették hozzá.

A ponthatárokat várhatóan 2026. július 21-én hirdetik ki - áll a közleményben.