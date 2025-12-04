A főutakon is emelkedik az útdíj, stratégia van mögötte, de a fuvarozók nem boldogok

2026. január 1-től emelkednek a díjak a főutakon a kamionok számára. A kormány célja, hogy a vidéki településeken csökkenjen az átmenő forgalom, és kevesebb legyen a baleset. A külföldi árufuvarozók esetében indokolt egy ilyen intézkedés, a hazai áruszállítókra azonban negatív lehet a hatása – kommentálta Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára az InfoRádióban.

Magyarország kormánya átfogó intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra. A változtatásoknak köszönhetően a vidéki települések lakói számára biztonságosabbá válhat a fő- és mellékutakon való közlekedés, az otthonaikat érő környezeti és zajterhelés pedig csökkenhet – tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MTI-t hétfőn.

Kiemelik,

idén szeptember végéig 126 esetben történt tehergépjármű által okozott közúti baleset Magyarországon, ebből 15 halálos kimenetelű volt.

A lépésektől azt is várják egyben, hogy az állam is olyan többletbevételhez jut, amelyet azután a hazai úthálózat fejlesztésére tud fordítani. Az útdíjemelés egyben 5-15 százalékos forgalmi átterelődést is eredményezhet a gyorsforgalmi úthálózatra.

A csomag keretében országos súlykorlátozási program is indul, 60 új helyszínnel.

Emellett egységes és visszatartóbb bírságrendszer is lesz, a jogosulatlan úthasználathoz kapcsolódó 0-120 perces időszakra vonatkozó közigazgatási bírságok 30 százalékkal nőnek. Bizonyos jelzőtáblák, így a „Tehergépkocsival behajtani tilos” megsértése esetén a korábbi 47 ezer forint helyett 100 ezer forint lesz a bírság összege – olvasható az ÉKM közleményében.

Árvai Tivadar a javaslatcsomaggal kapcsolatban úgy fogalmazott, az a belföldi fuvarozókat mindenképpen hátrányosan érinti. Azon új útvonalak használata, amelyeken ezentúl eljuthatnak a fuvarozók úticéljaikhoz, esetenként nagyobb környezeti terheléshez, illetve több lakott terület érintéséhez vezetnek. A kerülők miatt megnövekvő távolságok miatt plusz költségek is generálódnak – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a gépkocsivezetőknek szigorú feltételekhez kötötten szabad csak vezetniük. Amennyiben túllépik az előírt vezetési időkeretet, meg kell, hogy álljanak. Úgy fogalmazott, ez a döntés talán nem kellően volt előkészítve, és

negatív gazdasági hatásai lesznek.

A pluszköltségek tovább fognak hárulni a térségek kisvállalkozásaira, a térségek lakosaira, és végső soron az egész gazdaságra – fejtette ki Árvai Tivadar. Hozzátette, ez inflációgerjesztő hatást is hozhat magával.

A főtitkár szerint a szabályozás úgy lehetett volna bevezethető, ha az kizárólag a Magyarországon árut ki nem rakodó külföldi szállítmányozókra vonatkozik, de a belföldiekre nem. A kamionok autópályára terelése ugyanis véleménye szerint a nemzetközi tranzitforgalomban közlekedőek részére indokolt. Ez jelentős forgalmat „húzna le” azokról a főútvonalakról, amelyek valóban érintenek lakott területeket.