2025. november 21. péntek
Tüttő Kata, az MSZP alelnöke beszédet mond a DK, az MSZP és Párbeszéd közös kampányrendezvényén a szombathelyi Agora Savaria Filmszínházban 2024. május 18-án.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Karácsony Gergely megnevezte, kit jelöl főpolgármester-helyettesnek

Infostart

A főpolgármestert szorítja az idő, most lépett.

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a közösségi oldalán megadta, hogy kit jelöl főpolgármester-helyettesnek.

Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester -, vállalja a feladatot és akiben megbízom.

A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata – írja bejegyzésében.

Karácsony Gergely leírja döntésének hátterét is.

Kiemeli, hogy a Fővárosi Közgyűlés ez idáig egyetlen főpolgármester-helyettest sem választott meg. Ez tovább nehezíti az egyébként sem könnyű helyzetünket, ráadásul törvénytelen állapotot eredményezett.

Tavaly ilyenkor Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot jelölte, ám a közgyűlés meg sem tárgyalta a javaslatot.

Karácsony szerint Tüttő Kata az egyik legkiválóbb politikus, akivel valaha dolgozott. Fiatal kora ellenére a közgyűlés legtapasztaltabb tagja és ezzel párhuzamosan a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban: ő az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke.

Az ottani megválasztását az összes frakció támogatta, beleértve a magyarországi fideszes és ellenzéki önkormányzati politikusokat. A Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt is támogatta Kata megválasztását.

A főpolgármester azt is kiemeli, Tüttő Kata azzal szeretné megkönnyíteni a döntést, hogy díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot. Ezáltal helyreállítanánk a főváros törvényes működését, kapnánk egy már bizonyított főpolgármester-helyettest és egy fantasztikus „nagykövetet” az EU-ban – vélekedik Karácsony Gergely.

