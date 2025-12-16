ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
Meleg étellel, fűtött sátorral és ünnepi hangulattal vendégeli meg a hajléktalanokat és a rossz szociális körülmények között élő családokat a hagyományos adventi-karácsonyi szeretetvendégségén az Ökumenikus Segélyszervezet december 16. és 22. között, naponta 11 órától. Helyszín: Budapest XXI. (Csepel), Kossuth Lajos u. 138-148. közötti lakótömbbel szemben, a Shell benzinkút előtti parkolóban.
Napi ezer adag meleg étellel várják a víztorony tövében a rászorulókat hét napon át

Keddtől jövő hétfőig meleg étellel, fűtött sátorral és ünnepi hangulattal vendégeli meg a hajléktalanokat és a rossz szociális körülmények között élő családokat a hagyományos adventi-karácsonyi szeretetvendégségén Csepelen az Ökumenikus Segélyszervezet.

7 napon keresztül napi 1000 adag meleg étellel várjuk a rászorulókat Csepelen a víztorony melletti parkolóban – mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádióban.

„Ez már egy hagyományos helyszíne a segélyszervezet ételosztásának, napról napra megy is a híre ilyenkor, és napról napra többen állnak be a sorba.

Természetesen nem csak hajléktalanok érkeznek ilyenkor az ételosztásra, hiszen semmiféle igazolványt vagy igazolást nem kérünk.

Aki beáll egy ilyen sokszor hosszú sorba, az mindenképpen rászorul arra a meleg ételre, amivel vendégül látjuk”

– fogalmazott.

Nagyon sok önkéntes segédkezik ilyenkor, és nagy szerepük van az adományozóknak, legyen szó azokról a cégekről, jelen esetben például az E.onról, akik az első két napot támogatják.

„De fontosak azok a magánadományozók is, akik akár a 1353-as adományvonal hívásával állnak a kezdeményezés mellé. Itt 500 forint egy hívás, vagyis négy hívásból már egy komplett melegételt tudunk adni a rászorulóknak” – tette hozzá.

„Nagyon odafigyelünk, hogy az egész ne egyszerűen csak egy ételosztás legyen, hanem egy fűtött sátorban nagyon sok kedves önkéntessel, édességekkel, meleg teával várjuk az odaérkezőket, és még gyereksarkunk is van annak, aki esetleg családdal érkezik” – mondta.

„Napról napra hosszabb szokott lenni a sor, ahogy terjed a híre az ételosztásnak. Természetesen a nap végére mindig elfogy az ezer adag, amivel készülünk”

– mondta Gáncs Kristóf, aki szerint „természetesen ezek az ételosztások inkább egyfajta ünnepi segélyakciót jelentenek, mint egy megoldást bárkinek is a helyzetére. Szeretnénk egyszerűen csak picit szebbé tenni az emberek ünnepét, kicsit könnyíteni ezekben a napokon a nélkülözésen. És talán ami a legfontosabb, hogy ők is egy valódi ünnepen vehessenek részt, és úgy érezhessék, hogy tényleg egy ünnepi lakomának voltak a részesei. Hangsúlyoznám, hogy

ez sokkal többről szól, mint arról, hogy egyszerűen csak ételt adnánk az éhes embereknek, hiszen sok embernek, aki odaérkezik, valójában ez a karácsonya

– mondta Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádióban.

karácsony

ökumenikus segélyszervezet

szeretetvendégség

