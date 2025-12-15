ARÉNA - PODCASTOK
Az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése
Nyitókép: Ökumenikus Segélyszervezet

Több százezren vettek részt félidőig az Ökumenikusok adventi adománygyűjtésén

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtése. Már több százezren csatlakoztak az ország legnagyobb ünnepi összefogásához – számolt be az InfoRádiónak Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

Az idei már az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése. Országos összefogásról van szó, ami hála Istennek évről évre növekszik – mondta Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

„Ez arról szól minden évben, hogy sok kicsi sokra megy”

– fogalmazott, hozzátéve: nagyon sokan tárcsázzák az 1353-as adományvonalat. Ez idén is így van, eddig körülbelül 80 ezer hívásból 40 millió forint érkezett be. Nagyon sokan vásárolják a Tesco- áruházakban az adománykuponokat is, itt a pénztárnál való adományozásról van szó, az ember a bevásárláshoz hozzátesz egy 300 forintos kupont, és ezzel is hozzá tud járulni a rászorulók támogatásához, itt is már 67 millió forintnál járunk – mondta.

„Persze ezek bármilyen nagy számnak is tűnnek, még reméljük, hogy csak a kezdetén vagyunk a végeredménynek, vagy talán a felénél sem, hiszen mindig azt tapasztaljuk, hogy ahogy közeledik a karácsony, a gyűjtés is a hajrájához érkezik, és ez jól is van így, hiszen nagyon sok a feladatunk is” – tette hozzá Gáncs Kristóf.

„Egyrészt az ünnepi segélyakciókra gyűjtünk ilyenkor. Éppen most kezdődik a fővárosban a segélyszervezet ételosztása, szeretetvendégsége.

Egymást érik ilyenkor a különböző segélyakciók, mint az élelmiszersegélyakció, a tűzifa segélyakciók, a gyerekkarácsonyok” – mondta, hozzátéve: az Ökumenikus Segélyszervezet nyílt célkitűzése az is, hogy egész évben ott tudjanak lenni a rászorulók mellett, és minden olyan forrást, amit nem ilyenkor, karácsonykor használnak fel, azt 2026-ban fogják..

„Az adománygyűjtés egészen az év utolsó pillanatáig tart, a szó szoros értelmében, még az ügető- szilveszteren is gyűjteni fogunk. A 1353-as adományvonal is egészen szilveszterig él.

Ennek a hívásával 500 forintot lehet adományozni, illetve a többi adományozási forma is még elérhető év végéig. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy sokan lesznek, akik meghallják ezt a felhívást, hiszen a szükség is nagy, és azt gondolom, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet ebben a 30 évben is azt bizonyította, hogy ezek az adományok a legjobb helyre kerülnek és ebből tudunk ételt, otthont és esélyt adni a rászorulóknak” – mondtaGáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádióban.

