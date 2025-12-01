Újabb karácsonyi adománygyűjtés indult

Az adománykártyák megvásárlásával bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy az ünnepi időszakban minél több nehéz helyzetben élő emberhez juthasson el tartós élelmiszerekből összeállított ajándékcsomag - közölte a SPAR Magyarország. Az adománykártyák értékéből megvásárolt élelmiszerek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak és önkénteseinek közreműködésével jutnak el a raktáraktól a rászorulókig, még az ünnepek előtt.

Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét, aki úgy fogalmazott, a megvásárolt adománykártyák nemcsak élelmiszert jelentenek, hanem egy személyes gesztust is, amely rászoruló családoknak reményt és megerősítést ad.

„A közös munka évről évre több ezer embernek nyújt valós, kézzelfogható segítséget."

„Az Adni Öröm! évtizedek óta az egyik legfontosabb társadalmi akció, amelyben a vásárlók, önkéntesek és munkatársak együtt tesznek azért, hogy az ünnepek közeledtével minél több család részesülhessen támogatásban. A személyes összefogás ereje minden egyes adományban ott van, ezért különösen fontos számunkra, hogy idén is lehetőséget adjunk a közös segítségnyújtásra" - hívta fel a figyelmet Maczelka Márkot, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetőjét.

November 28. és december 16. között érhetőek el a kijelölt SPAR és INTERSPAR üzletekben az Adni Öröm! adománykártyák ezer, háromezer, ötezer és tízezer forintos címletekben, emellett kizárólag az INTERSPAR pénztáraknál megvásárolható egy 399 forint értékű adománykártya is.

Az adománykártyákból befolyt összegből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat élelmiszercsomagokat vásárol,

amelyeket önkéntesei segítségével juttat el a rászoruló családokhoz, magányos idősekhez és hajléktalan emberekhez. Az adományozók már online is csatlakozhatnak a www.adomanyozz.hu weboldalon keresztül, ahol tetszőleges összeggel támogathatják a gyűjtést. A www.adniorom.hu weboldalon elérhető az adománykártyákat árusító üzletek listája, valamint az Az adomány útja című kisfilm is, amely bemutatja, hogyan válik egy apró gesztus óriási segítséggé.

Személyes adományozásra hétfőtől december 16-ig lesz lehetőség, amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei személyesen fogadják a vásárlók tartós élelmiszer felajánlásait a kijelölt 148 SPAR és 36 INTERSPAR üzletben.