Szijjártó Péter reagált Marco Rubio kijelentésére: a megállapodás megszületett, a többi formaság

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán kijelentette: Magyarország csak egyéves mentességet kapott az orosz olajszankciók alól. Ez ellentmond a magyar kormány korábbi állításának, ugyanis Szijjártó Péter, Orbán Viktor és Gulyás Gergely is azt hangsúlyozta, hogy Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól – írja az Index.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában ezzel szemben kijelentette:

„Az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben van, amíg Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök hivatalban van, a lényeg, hogy erre múlt héten kezet fogtak, az írásba foglalás már csupán egy technikai, bürokratikus kérdés.”

A tárcavezető szerint ha a miniszterelnöknek nem sikerült volna erről megegyeznie az amerikai elnökkel a múlt héten, és hazánk nem kapott volna mentességet a földgáz- és kőolajbeszerzésre, az energiaárak karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna Magyarországon.

A külügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy a megállapodást természetesen bürokratikus módon írásba is kell foglalni, ez azonban pusztán technikai kérdés. „A lényeg, hogy megállapodás született. És ez a megállapodás biztosítja, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeit meg fogjuk tudni őrizni. Az elnök és a miniszterelnök erre kezet fogott, és az a lényeg, az írásba foglalás egy bürokratikus kérdés, amiről természetesen a technikai egyeztetések még zajlanak” – fogalmazott Szijjártó Péter.