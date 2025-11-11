ARÉNA - PODCASTOK
Moslék a menzán? Lehet, hogy teljesen más a baj, nem az étel, újabb gócpont van

Infostart

Veresegyházról is tömeges megbetegedéseket jelentettek több iskolából, ugyanúgy, ahogy múlt héten Budapestről. A Nébih azonnal vizsgálódni kezdett.

A múlt heti, XIII. kerületi tömeges iskolai rosszullét megismétlődött ezúttal Veresegyházon, igaz, az első hírek szerint nincs összefüggés a két eset között a HVG.hu cikke szerint.

A tünetek: hányás, erős hasmenés. Sokan orvosi vagy egyenesen kórházi ellátásra szorultak, felmerült a lehetősége annak, hogy a pénteki ebéd a ludas, de a közétkeztetést végző Kalória Kft. jelzése szerint egyetlen más helyükről nem érkezett ilyen jelzés. Az önkormányzati tájékoztatás is utal arra, hogy nem feltétlenül maga az étel a problematikus, mivel olyan intézményekben is sok volt a hiányzó, ahol pénteken tanításmentes munkanap volt, és olyanok is megbetegedtek, akik nem ettek a felszolgált ételből, vagy már korábban is mutattak tüneteket.

Veresegyház alpolgármestere, Marik György háziorvos is, felhívta a figyelmet, hogy terjed most egy erős hányással és hasmenéssel járó vírus, amely jelentős számú megbetegedést okoz.

Biztos, ami biztos, a Nébih eltette a november 6-ai és 7-ei ételmintákat laborvizsgálatra, ugyanis a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-nek mint közétkeztetőnek jogszabályi kötelezettsége minden olyan esetben hatósági bejelentést tenni, amikor a tünetek utalhatnak ételeredetű megbetegedésre.

A vizsgálatnak egy héten belül eredménye lesz, közzé is teszik.

A múlt heti, XIII. kerületi esetben végül 611 embernél jeleztek megbetegedést, a hétfő reggeli adatok szerint 80 gyerek került kórházba. A szalmonellafertőzést már kizárták.

