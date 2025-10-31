ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek
Nyitókép: BKK

Hosszú ideig nem jár a fogaskerekű

Infostart / MTI

Karbantartás miatt hétfőtől vasárnapig nem közlekedik a fogaskerekű.

A fogaskerekű november 3-tól, hétfőtől 9-ig, vasárnapig nem közlekedik karbantartás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A Széll Kálmán tér és a Svábhegy között a 21-es, a 21A és a 221-es, a Királyhágó tér térségéből a 210-es, a 210B és a 212-es buszcsaláddal, míg a vonal felső szakaszán, a Svábhegy és a Széchenyi-hegy között a 60-as pótlóbusszal lehet utazni.

Ugyanakkor 60A jelzéssel a Szent János Kórház és a Pethényi út, illetve 128B jelzéssel a Szent János Kórház és az Esze Tamás iskola (Rőzse utca) között pótlóbusz közlekedik első ajtós felszállási rendben.

bkk

karbantartás

fogaskerekű

Salát Gergely: hiába az elnöki kézfogás, az amerikai–kínai kereskedelmi háborúnak lesz még néhány fordulója

Az amerikai ipar, némi túlzással, az elmúlt néhány évtizedben Kínába költözött. Az orosz gazdaságot a kínaiak tartják életben – állította Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában, a kínai–amerikai kapcsolatokat, a Trump–Hszi Csin-ping-találkozót is értékelve. Kitért arra is, mekkora szerepe van a kínai befektetéseknek a magyar gazdaságban.
 

Orbán Viktor: a helyzet rosszabb volt egy évvel ezelőtt

A miniszterelnök a Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját; a vele készült interjúban szó esett Európa biztonsági helyzetéről, a béketörekvésekről, a kormányfő hét eleji római és a jövő heti washingtoni látogatásról, a magyar gazdaságpolitikáról, illetve a 14. havi nyugdíj bevezetés részleteiről.
 

Két közgazdasági iskola küzdelme zajlik Orbán Viktor szerint

Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, megduplázzuk a nevelőszülőknek járó pénzt

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Az orosz fővárostól 370 kilométerre délnyugatra fekvő Orjol városát ukrán dróntámadás érte múlt éjszaka: légvédelmi riasztást adtak ki, a lehetséges rakétatámadásra figyelmeztetett lakosok pedig hangos robbanásokról számoltak be. Andrej Klicskov, az oroszországi Orjoli terület kormányzója később megerősítette: egy erőmű vezetéke vált támadás célpontjává - írja az RBC-Ukraine. Tegnap az orosz ellenőrzés alatt lévő, ukrajnai Luhanszk megyében is tűz tört ki egy hőerőműben, amely áramkimaradást okozott a régióban. A megszállt terület orosz vezetője hivatalosan "balesettel" indokolta a szolgáltatáshiányt a Kyiv Independent szerint. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közben leszögezni vélte: nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletek korlátozásai a Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére, feltehetőleg mivel nem atomtöltettel kísérleteztek vele. Peszkov arra reagált, hogy Donald Trump bejelentette: újraindítja az amerikai nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. Azt viszont nem tudni, pontosan milyen teszteket rendelt el az amerikai elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Ez már tényleg népesedési katasztrófa: idén egy nagyvárosnyival csökkent a magyarok száma

Ez már tényleg népesedési katasztrófa: idén egy nagyvárosnyival csökkent a magyarok száma

A múlt hónapban 8 százalékkal kevesebb gyerek született, mint egy éve. A halálozások száma most nagyobb mértékben csökkent.

Andrew loses 'prince' title and home as Virginia Giuffre's brother calls for further investigation

Sky Roberts welcomes the King's moves, but says: "We have to have some sort of investigation that goes further into this."

