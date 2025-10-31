Hosszú ideig nem jár a fogaskerekű

A fogaskerekű november 3-tól, hétfőtől 9-ig, vasárnapig nem közlekedik karbantartás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A Széll Kálmán tér és a Svábhegy között a 21-es, a 21A és a 221-es, a Királyhágó tér térségéből a 210-es, a 210B és a 212-es buszcsaláddal, míg a vonal felső szakaszán, a Svábhegy és a Széchenyi-hegy között a 60-as pótlóbusszal lehet utazni.

Ugyanakkor 60A jelzéssel a Szent János Kórház és a Pethényi út, illetve 128B jelzéssel a Szent János Kórház és az Esze Tamás iskola (Rőzse utca) között pótlóbusz közlekedik első ajtós felszállási rendben.