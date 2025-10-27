ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
334.14
bux:
104845.17
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja Gideon Saar izraeli külügyminisztert a Puskás Arénában 2025. október 27-én.
Nyitókép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA

A Puskás Arénából küldött felszólítást Izrael ügyében Brüsszelnek Szijjártó Péter

Infostart / MTI

Magyarország arra szólítja fel Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának, és vegye le a napirendjéről az Izrael-ellenes javaslatokat, ezekkel ugyanis csak a feszültséget szítják – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter a Puskás Arénában fogadta izraeli kollégáját. A Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján arra szólította fel az Európai Uniót, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának, vegye le a napirendről az Izrael-ellenes javaslatokat, mint például a társulási megállapodás felfüggesztését a zsidó állammal, a kereskedelmi korlátozásokat vagy az ország kizárását a Horizont programból.

Ennek kapcsán leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, s mindkettő esetében Donald Trump jelenti a béke reményét.

Sérelmezte ugyanakkor, hogy sokan próbálják akadályozni az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, illetve rámutatott, hogy a két konfliktusban az is közös, hogy a megoldásban nem osztottak lapot az EU-nak.

„De ha belegondolunk, ez nem is csoda, mert nem osztanak lapot azoknak, akik csak a feszültséget tudják szítani ott, ahol a békét csinálják” – fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a magyar kormány továbbra is az együttműködés fejlesztésén dolgozik Izraellel, aminek látszanak is a gyakorlati eredményei. „Tíz százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom a két ország között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével üzleti fórumot szervezünk a mai napon, és hamarosan megnyitjuk a jeruzsálemi Magyar Akadémiát is” – tudatta.

Érintette a közel-keleti keresztények rendkívül sebezhető közösségét is, amelynek kapcsán elmondása szerint folyamatos a párbeszéd Izraellel, és mindkét fél kiáll a biztonságuk mellett.

„Sajnos, a keresztény közösségeknek világszerte számos területen üldöztetéssel kell szembenézni, számos esetben erőszakosan próbálják őket a vallásuk megváltoztatására rábírni, ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. A magyar kormány ez ellen mindig fel fog lépni. Örülök annak, hogy a keresztény közösségek védelmének szükségessége tekintetében is egyetértünk, és ez ügyben a jövőben is fenntartjuk a párbeszédet egymás között” – összegzett.

Kezdőlap    Belföld    A Puskás Arénából küldött felszólítást Izrael ügyében Brüsszelnek Szijjártó Péter

brüsszel

szijjártó péter

izrael

puskás aréna

gázai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után

Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után
Az Egyesült Államok és az Európai Unió október 23-án összehangolt szankciós hullámmal támadta meg az orosz energiaszektor legfontosabb pilléreit, a Rosznyeftyet, a Lukoilt és az LNG-importot. A cél egyértelmű, elvágni a Kremlt az olaj- és gázbevételektől, amelyek a háborús költségvetés gerincét adják. A piac azonban másként olvasta a helyzetet. Az orosz Urals olaj ára a bejelentés napján hat százalékkal emelkedett.
 

Rég nem látott mértékben drágul a tankolás

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszédes számok érkeztek: elfordul a nyugati tőke Kínától?

Beszédes számok érkeztek: elfordul a nyugati tőke Kínától?

Kínában az év első kilenc hónapjában 10,4 százalékkal esett a külföldi működőtőke befektetések (FDI) értéke éves összevetésben az ázsiai ország kereskedelmi minisztériumának közlése szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar bukja ezt a kedvezményt a munkahelyén: egyre kevesebb cég enged, mi lesz ennek a vége?

Egyre több magyar bukja ezt a kedvezményt a munkahelyén: egyre kevesebb cég enged, mi lesz ennek a vége?

Továbbra sem igazán közelednek az álláspontok a munkaadók és a munkavállalók között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 13:23
Előkerült Gyurcsány Ferenc, és hosszú interjút adott
2025. október 27. 11:50
Nem érdemes várni: már kérhető, ingyenes és életet menthet
×
×
×
×