A valaha volt legnagyobb magyar-izraeli üzleti fórumot értékeli a miniszter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-izraeli üzleti fórumon elmondott beszédében először is azt hangsúlyozta, hogy ez a valaha volt legnagyobb hasonló rendezvény a két ország között, majd üdvözölte, hogy a kétoldalú együttműködést semmilyen nyitott politikai kérdés nem akadályozza, ezért minden adott a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez.

"Az együttműködés a két ország között gazdasági szempontból már nemcsak a régi klasszikus területeken működik jól, hanem kiterjedt a teljesen modern gazdasági területekre is: a kutatás-fejlesztési, technológiai együttműködésre, az űrkutatásra vagy éppen a védelmi iparra" - sorolta.

Illetve említést tett néhány zászlóshajó-projektről is, például hogy a Continest Technologies már a siker reményével tud részt venni az izraeli hadsereg tenderein, a 4iG a védelmi és űriparban épített ki komoly bázisokat, de Izrael víziszárnyas-importjának 97 százalékát is egy magyar cég, a Palmi-Top adja.

Szijjártó Péter emellett arra is kitért, hogy az izraeli beruházók is igen fontos szerepet játszanak hazánk gazdaságában, és a résztvevők figyelmébe ajánlotta, hogy Magyarország mellett szól a biztonság is.

"Mi Magyarországon büszkék vagyunk arra, hogy az itt élő zsidó közösség számára a legbiztonságosabb otthont garantáljuk egész Európában" - jelentette ki.

Ennek alátámasztására pedig emlékeztetett arra, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott az összes hazai mérkőzését Magyarországon játssza, és nem zárt ajtók mögött, rendőrségi gyűrűvel a stadion körül kell ezeket megrendezni, mint Nyugat-Európában.

"Nyitott kapukkal, közönség előtt is nyugodtan játszhatnak az izraeli labdarúgók itt, Magyarországon. Miért? Azért, mert Magyarországon a zsidó közösség biztonságban van. Mi itt, Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát alkalmazunk, és amíg nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, addig ez így is marad" - szögezte le.

"Úgyhogy szeretném az izraeli üzleti közösség tagjait arra biztatni, hogy a mai nap több mint százötven kétoldalú vállalatközi találkozóján keressék meg az együttműködési lehetőségeket, és abban biztosak lehetnek, hogy itt önök mindig biztonságban lesznek, önök személyesen, a vállalkozásaik és az üzleti tevékenységük is" - fűzte hozzá.

Majd hangsúlyozta, hogy a fórumon jelen lévő magyar cégek a saját szakterületükön a legjobbak között vannak és nemzetközi szinten is bőven versenyképesek.

A miniszter végül arra figyelmeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és a világ két legsúlyosabb válságát az ukrajnai és a közel-keleti helyzet jelenti, amelyek Magyarországot és Izraelt is erősen érintik.

"Mi, magyarok mindig is a diplomáciai és politikai megoldásokat támogatjuk, és mindig is elleneztük és ellenezni is fogjuk a gazdasági és kereskedelmi korlátozásokat. A várakozások úgy szóltak, hogy az ukrajnai háborút gyorsabban meg lehet oldani, mint a közel-keleti válságot. Ehhez képest most úgy tűnik, nagyobb remény van a közel-keleti válság gyorsabb megoldására, minthogy Ukrajnában béke legyen" - húzta alá.

"A brüsszeli politikát sok szempontból a frusztráció jellemzi. És ennek egyik kifejeződése az, amikor az Európai Unió abszolút elfogult Izrael-ellenes politikát hajt végre. És sajnos ennek a politikának az egyik ága éppen arról szól, hogy kereskedelmi-gazdasági korlátozásokat vezessenek be. Ezeket mi mindig ellenezni fogjuk, és azért fogunk dolgozni, hogy ne csak Magyarország és Izrael, hanem az Európai Unió és Izrael együttműködése is fejlődjön a jövőben" - összegzett.

