ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.9
usd:
334.44
bux:
102898.44
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának brüsszeli ülésére érkezik 2022. november 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Bizottsági tagként tér vissza Varga Judit – ők döntenek a Mandiner-díj jelöltjeiről

Infostart

A Mandiner-díj zsűrijében helyet kapott a volt igazságügyi miniszter – Kudlik Júlia, Stumpf István, Kemény Dénes, Szalai Zoltán és Kereki Gergő társaságában. Az elismeréseket november 26-án adják át.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, díjat alapít a Mandiner, most lezárult a jelölési folyamat, mintegy ezer jelölés érkezett a 12 különböző kategóriában.

A jelöléseket egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti tízes listát, amelyekből majd a közönség és a zsűri közösen választja ki a díjazottakat. Az október 10-ig kategóriánként 10-10 jelöltet kiválasztó bizottság tagjai a következő személyek lesznek:

  • Varga Judit – jogász, politikus, korábbi igazságügyi miniszter. Jogászi pályáját az európai uniós jog területén kezdte, majd a magyar kormányban fontos szerepet töltött be az uniós ügyek és jogállamisági kérdések képviseletében. Közéleti szereplését mindig határozottság és erős nemzeti elkötelezettség jellemezte.
  • Kudlik Júlia – televíziós bemondó, műsorvezető, a magyar televíziózás egyik ikonikus alakja. Évtizedeken át volt a Magyar Televízió arca, legismertebb műsora a Delta, amelyben tudományos témákat mutatott be közérthetően és elegánsan. Hangja és megjelenése generációk számára jelentette a minőségi közszolgálati televíziózást.
  • Stumpf István – jogász, politológus, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró és miniszter. A rendszerváltás utáni magyar politikai élet meghatározó szereplője, aki a tudományos és közéleti pályát egyaránt magas szinten műveli. Fontos szerepet játszott az államszervezet és a felsőoktatás reformjaiban.
  • Kemény Dénes – vízilabdaedző, sportvezető, az egyik legsikeresebb magyar szövetségi kapitány. Irányításával a magyar férfi vízilabda-válogatott három egymást követő olimpiai aranyérmet nyert (2000, 2004, 2008). Edzői stílusát stratégiai gondolkodás, emberismeret és csapategységre építő szemlélet jellemzi.
  • Szalai Zoltán – germanista, kultúrtörténész, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője. Tanulmányait az ELTÉ-n és a Pécsi Tudományegyetemen végezte, PhD fokozatát német irodalomból szerezte. Vezetőként kiemelt szerepet játszik az MCC fejlesztésében, nemzetközi kapcsolatainak építésében és a magyar közélet szellemi diskurzusainak formálásában.
  • Kereki Gergő – jogász, újságíró és médiavezető. Az ELTE jogi karán végzett, pályafutását a Mandiner szerkesztőségében kezdte 2017-ben, később a lap főszerkesztője lett, majd 2025-ben az MCC Média Holding alá tartozó Mandiner Novum Zrt. vezérigazgatójává nevezték ki.

Varga Judit e bizottság tagjaként vállal elsőként feladatot azok után, hogy a kegyelmi botrány kirobbanását követően lemondott igazságügyi miniszteri tisztségéről és minden pozíciójából távozva kivonult a közéletből. A közelmúltban még a Kormányinfónak is kérdése volt, hogy visszatér-e Varga Judit a közéletbe, illetve a politikába, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csak annyit felelt, hogy ő minden pozícióra alkalmasnak tartja, szeretné, ha visszatérne, illetve ezen a héten találkozik vele, a találkozóra kedden sor is került.

A Mandiner díjátadó gála november 26-án 19 órától lesz a Várkert Bazárban.

A kategóriák:

  • Az év közéleti magyar személyisége;
  • Az év közéleti külföldi személyisége;
  • Az év magyar újságírója;
  • Az év nemzetközi újságírója;
  • Az év elemzője;
  • Az év műsorvezetője;
  • Az év influenszere;
  • Az év férfi sportolója;
  • Az év női sportolója;
  • Az év kulturális személyisége;
  • Az év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – kis-közép kategóriában
  • Az év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – nagyvállalkozás kategóriában.

Kezdőlap    Belföld    Bizottsági tagként tér vissza Varga Judit – ők döntenek a Mandiner-díj jelöltjeiről

díj

kemény dénes

zsűri

varga judit

mandiner

stumpf istván

szalai zoltán

kudlik júlia

kereki gergő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezleten (Máért) felvázolta az új világ pilléreit, amelyből kikövetkeztethető az, hogyan él majd Magyarország a következő 20 évben. A kormányfő tart attól, hogy hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, ez „az európai politika napi valósága”, „csak Koppenhábában egyetlen döntéssel oda akartak adni Ukrajnának 40 milliárd eurót arra való tekintettel, hogy kifogytak a pénzből”. Leszögezte, nemzetközi megállapodás kell Európa és az oroszok között, mert Magyarországnak nincs akármennyi pénze arra, hogy azt fegyverekre fordítsa. Ha a háborút békével vagy tűzszünettel le lehetne zárni, a gazdasági növekedés szerinte a háromszorosára nőne.
 

Orbán Viktor nagy bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról

Orbán Viktor a Mandinernek: jön a Trump–Orbán csúcs – videó

Donald Trump kínos üzenetet küldött Oroszországnak

Donald Trump kínos üzenetet küldött Oroszországnak

India leállítja az orosz kőolaj importját - jelentette be Donald Trump Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére hivatkozva. Az amerikai elnök szerint az ukrajnai háború "nem vet jó fényt" az orosz államfőre, mert azt az erőviszonyok alapján "egy hét alatt meg kellett volna nyernie".
 

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai „húsdarálót”

Kínát és az „árnyékflottát” is érintik: súlyos szankciókat vezettek be orosz energiacégek ellen a britek

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy változás jön több budapesti téren

Nagy változás jön több budapesti téren

A főváros új kezdeményezést indított a közterületek tisztaságának és rendezettségének megőrzése érdekében – jelentette be videóüzenetében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. A Budapesti Közművekkel közösen létrehozott térgondnoki szolgálat célja, hogy a legforgalmasabb fővárosi terek hajnaltól késő estig gondos figyelmet kapjanak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt, nincs tovább: befejezi a négyszeres olimpiai bajnok úszó

Ennyi volt, nincs tovább: befejezi a négyszeres olimpiai bajnok úszó

Befejezi versenyzői pályafutását Ariarne Titmus, az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszónője.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US downplays threat to Gaza ceasefire as Hamas says more time needed to find hostage bodies

US downplays threat to Gaza ceasefire as Hamas says more time needed to find hostage bodies

Hamas handed over two bodies overnight - Israel identifies them as sergeant-major Muhammad al-Atarash, 39, and Inbar Hayman, 27.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 11:25
Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek
2025. október 16. 11:14
Máshogy jár majd az egyik HÉV
×
×
×
×