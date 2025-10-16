Bizottsági tagként tér vissza Varga Judit – ők döntenek a Mandiner-díj jelöltjeiről

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, díjat alapít a Mandiner, most lezárult a jelölési folyamat, mintegy ezer jelölés érkezett a 12 különböző kategóriában.

A jelöléseket egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti tízes listát, amelyekből majd a közönség és a zsűri közösen választja ki a díjazottakat. Az október 10-ig kategóriánként 10-10 jelöltet kiválasztó bizottság tagjai a következő személyek lesznek:

Varga Judit – jogász, politikus, korábbi igazságügyi miniszter. Jogászi pályáját az európai uniós jog területén kezdte, majd a magyar kormányban fontos szerepet töltött be az uniós ügyek és jogállamisági kérdések képviseletében. Közéleti szereplését mindig határozottság és erős nemzeti elkötelezettség jellemezte.

Varga Judit e bizottság tagjaként vállal elsőként feladatot azok után, hogy a kegyelmi botrány kirobbanását követően lemondott igazságügyi miniszteri tisztségéről és minden pozíciójából távozva kivonult a közéletből. A közelmúltban még a Kormányinfónak is kérdése volt, hogy visszatér-e Varga Judit a közéletbe, illetve a politikába, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csak annyit felelt, hogy ő minden pozícióra alkalmasnak tartja, szeretné, ha visszatérne, illetve ezen a héten találkozik vele, a találkozóra kedden sor is került.

A Mandiner díjátadó gála november 26-án 19 órától lesz a Várkert Bazárban.

A kategóriák: