Új műsorokat indít, adományoz és díjat is alapít a Mandiner

A Mandiner jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban, és most ismét szintet lép: új videós műsorstruktúrával bővíti kínálatát – jelentette be a Mandiner főszerkesztője. Szalai Zoltán elmondta, a klubközösségükhöz közel 30 ezren csatlakoztak, klubestjeiken több százan vesznek részt, online tartalmainkat pedig naponta százezrek követik, így a Mandiner jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban. Bejelentette azt is, hogy a további fejlődés segítése érdekében a Mandiner megvásárolta a Kontextus és a Hamis Gulyás nevű YouTube-csatornákat, és a több százezer felhasználót elérő két csatorna beolvasztásával egy időben új műsorstruktúra épül.

Szalai Zoltán az InfoRádióban elmondta, a következő hetekben több műsor is elindul, ezek között lesz gazdasági-, sport- és több politikai jellegű műsor is. A főszerkesztő kiemelte a hamarosan bemutatkozó reggeli műsort és a választási műsort is: előbbit Gyürky Enikő, a Mandiner munkatársa és Szabó András „Csuti” vezeti, a hetente jelentkező választási műsor főszerkesztő-műsorvezetője pedig Kereki Gergő lesz. „Magyarország talán két legjobb szakértőjével, Mráz Ágoston Sámuellel, illetve G. Fodor Gáborral fog beszélgetni, adatalapon elemezni, hogy mi várható a választásokon, mit mutatnak a legfrissebb adatok. Nagyon érdekes adatvizualizációk várhatók” – hangsúlyozta Szalai Zoltán.

A Mandiner főszerkesztője azt is elmondta, hogy jelentős átalakultak a tartalomfogyasztási szokások, és ehhez szeretnének még időben alkalmazkodni. „Előbb eltűnt a print média, és lett belőle honlap alapú internetezés, de mostanra ez is 6-7 százalékkal csökken évente, és a különböző social media felületek videóira tolódik át a tartalomfogyasztás. A videóindítások száma szinte duplázódik évente globálisan, Magyarországon is így van ez” – mondta, és adatokkal is szolgált: a Facebook már korábban elterjedt Magyarországon, de az elmúlt két-három év változása, hogy a YouTube-ot és a TikTokot is már a lakosság több mint fele napi rendszerességgel használja, és egy átlagos magyar felhasználó több száz méternyi videót pörget végig egy nap, így akár ezer videót is megnézhet.

Szalai Zoltán azt is bejelentette, hogy megalapították a Mandiner-díjat, amelyet november 26-án adnak át a Várkert Bazárban 12 kategóriában:

az év közéleti magyar személyisége

az év közéleti külföldi személyisége

az év újságírója

az év nemzetközi újságírója

az év elemzője

az év műsorvezetője

az év influenszere

az év sportolója

az év női sportolója

az év olvasója

az év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – kis-középvállalkozás kategóriában

az év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – nagyvállalkozás kategóriában

„Azokat szeretnénk díjazni, akik a Mandiner értékeivel összhangban alkotnak a Kárpát-medencében, és sikereket érnek el” – mondta, és jelezte: már várják az online jelöléseket egészen október 15-ig. Utána egy zsűri kiválaszt kategóriánként tíz jelöltet, akire majd lehet voksolni, így a közönség szavazatai alapján nyerhetik el a legjobbak az első Mandiner-díjat.

Egy adományt is bejelentett a főszerkesztő. Mint elmondta, Móna Márk és stábja Kárpátalján készített riportfilmet arról, hogy hogyan élnek a kárpátaljai magyarok, milyen hatással van a kényszersorozás az ottani emberek életére, és így jutottak el egy idős nőhöz, akinek a fia elhunyt a fronton, így a nagymama, Rosinec Mária egyedül maradt két kiskorú gyermekkel.

„A támogatására adománygyűjtést indítottunk, és fantasztikus összefogással, több száz olvasónk összesen 5,8 millió forinttal segített, így ezt az adományt most eljuttatjuk a rászoruló hölgynek és családjának” – mondta Szalai Zoltán.