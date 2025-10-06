Vonatba hajtott egy autó, pótlóbuszok közlekednek

Hétfőn hosszabb eljutási időre és pótlóbuszra lehet számítani a lajosmizsei vasútvonalon, mivel baleset történt, ugyanis a Lajosmizséről 6 óra 1 perckor Kőbánya-Kispestre elindult S21-es vonat (2979) oldalának ütközött egy autó egy andráskeresztes vasúti átjáróban Táborfalván – írja az Index.

A Mávinform szerint az érintett vonat nem közlekedett tovább, valamint Táborfalva és Lajosmizse között pótlóbusz közlekedik. Hozzátették, a Volán 625-ös járatán a vasúti menetjegyek érvényesek.

A MÁV később hírt adott róla, hogy 8:20-kor befejeződött a helyszínelés, a közlekedés fokozatosan állhat helyre.