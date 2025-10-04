ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 4. szombat Ferenc
Underground of the metro station in Budapest, detail of the escalator steps Illuminated and modern with no people moving uphill
Nyitókép: Stefano Madrigali/Getty Images

Most ne megszokásból metrózzunk!

Infostart / MTI

Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap. Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz jár - közölte a BKK.

Az M2-es metró vonalán az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között síncsiszolást végeznek október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap - írták.

Az M2-es metró ezért rövidített útvonalon, a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. A Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár, amely a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Az Örs vezér terénél a kőbányai oldali végállomásról indul, és megáll a Kerepesi útra kanyarodás után. Az Örs vezér tere zuglói végállomására érkezőknek itt célszerű átszállni - hívták fel a figyelmet.

A belváros felé az 1-es és a 3-as villamosról a Thököly úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át az utasok - tájékoztattak.

Október 4-én és 5-én, a 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria M megállóhelyét a Kálvin tér felé áthelyezik a csomópont túloldalára, az éjszakai buszok közút melletti megállójába - közölték.

Kezdőlap    Belföld    Most ne megszokásból metrózzunk!

közlekedés

bkk

m2-es metró

metró

