Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban

A gyárban a debreceni hivatásos tűzoltók beavatkozására nem volt szükség – közölte az Index kérdésére Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 30-án kisebb tűzeset történt a debreceni BMW-gyárban.

Amint az önkormányzat tudomására jutott az eset, felvették a kapcsolatot a BMW-gyárral és a katasztrófavédelemmel. A katasztrófavédelemtől származó információk alapján a tűzoltók a helyszínre vonultak, de beavatkozásra nem volt szükség, mert a létesítményi tűzoltóság néhány perc alatt elhárította a problémát. A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan avatkozott be - az önkormányzat ezt a tájékoztatást kapta a gyártól.