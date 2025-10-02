ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök Petra
A drónnal készült képen a BMW Group debreceni gyára a hivatalos megnyitó napján, 2025. szeptember 26-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban

Infostart

A debreceni BMW-gyárban volt egy kisebb tűzeset, de a hivatásos tűzoltók bevetésére nem volt szükség.

A gyárban a debreceni hivatásos tűzoltók beavatkozására nem volt szükség – közölte az Index kérdésére Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 30-án kisebb tűzeset történt a debreceni BMW-gyárban.

Amint az önkormányzat tudomására jutott az eset, felvették a kapcsolatot a BMW-gyárral és a katasztrófavédelemmel. A katasztrófavédelemtől származó információk alapján a tűzoltók a helyszínre vonultak, de beavatkozásra nem volt szükség, mert a létesítményi tűzoltóság néhány perc alatt elhárította a problémát. A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan avatkozott be - az önkormányzat ezt a tájékoztatást kapta a gyártól.

debrecen

gyár

bmw

