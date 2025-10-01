Kiegészítő nyugdíjemelés érkezik az év végéig - a nap hírei

Még az év végéig minden nyugdíjas megkapja a novemberi kiegészítő, 1,6 százalékos nyugdíjemelést, amely átlagosan 51 ezer forint – erősítette meg Facebook-oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor az idősek napján elmondta: az infláció magasabb lett a vártnál, ezért a nyugdíjak értékének megőrzése érdekében szükség van a korrekcióra.

A vállalatok beruházási lehetőségeinek javítását célzó új adócsökkentésen dolgozik a kormány – jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta: a kabinet ennek érdekében 4 csomagot tárgyal.

Újabb félévvel meghosszabbítaná a kormány a háború miatti veszélyhelyzetet. Legutóbb tavasszal november 14-éig hosszabbította meg az intézkedést a kabinet javaslatára az Országgyűlés.

A Kúria jogerősen kimondta: jogszerű volt a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium négy pedagógusának azonnali elbocsátása, amiért 2022 őszén a sztrájk jogáért, magasabb bérért és a közoktatás megújításáért polgári engedetlenségben vettek részt. A négy tanár Alkotmánybírósághoz fordul, majd a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára viszik ügyüket.

Az újabb fejlesztésekkel és állami támogatással országszerte 800 ezer háztartáshoz és vállalkozáshoz juthat el a legkorszerűbb, üvegszálas optikai internethálózat – erősítette meg az infokommunikációért felelős államtitkár. A kiírásra azért volt szükség, mert a ritkábban lakott területeken kevésbé kifizetődő az infrastruktúra kiépítése.

A védelmi kiadásokról, Ukrajna további támogatásáról és a csatlakozási tárgyalás első fejezetének megnyitásáról is szó lesz Koppenhágában, a ma kezdődött kétnapos, informális csúcstalálkozón. Az Európai Unió Tanácsa eddig nem tudta megnyitni Ukrajnával a csatlakozási tárgyalások első fejezetét, mert a magyar kormány ellenzi a döntést.

Magyarország megkerülésével nem lehet megnyitni Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát, mivel ahhoz minden tagállam jóváhagyása szükséges – jelentette ki a miniszterelnök Koppenhágában a nem hivatalos uniós-csúcs előtt. Orbán Viktor megismételte, Ukrajnával stratégiai megállapodásra van szükség, nem tagságra, mert az unió belesodródna a háborúba.

Folyósította Ukrajnának a G7-ekkel jóváhagyott 45 milliárd eurós hitelcsomag 9., 4 milliárd eurós részletét az Európai Bizottság. Az összegből 2 milliárd eurót drónbeszerzésre fordít Ukrajna.

Minimum butaság Moszkvát a saját ellenőrzése alatt álló zaporizzsjai atomerőmű támadásával vádolni - jelentette ki a Kreml szóvivője az ukrán elnök vádjaira reagálva. Dmitrij Peszkov azt hangoztatta, hogy az ukrán támadások dacára az orosz szakamberek mindent elkövetnek a zaporizzsjai atomerőmű biztonságának szavatolása érdekében. Az ukrán elnök szerint kritikus a helyzet a zaporizzsjai atomerőműnél, amely már 7. napja van áram nélkül, amelyért az oroszokat okolta.

Gyanús drón-rajok jelentek meg Németország északi részén katonai létesítmények, valamint egy erőmű és egy olajfinomító felett – jelentette a Spiegel. Az eddigi információk szerint több kisebb drónt láttak a Thyssenkrupp hadihajógyárnál, az állami törvényhozás épületénél, egy erőműnél és a Kieli-öböl felett.

Tiltakoznak a kelet-európai gazdaszervezetek a Közös Agrárpolitika átalakítására vonatkozó brüsszeli javaslat ellen, amelynek visszavonását követelik, miután reálértéken több mint 45 százalékkal csökkenne az agrárágazatra szánt forrás. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bejelentette: ősszel újabb brüsszeli demonstrációt szerveznek a nyugat-európai gazdákkal kiegészülve.

Közelíti a tengeri blokád határát a Gázai övezet partjai felé tartó segélyflottilla, miközben az izraeli hadihajók megfélemlítő manővereket hajtanak végre. A flottilla humanitárius segélyt visz Gázába. Olaszország és Spanyolország hadihajókat küldött a kíséretükre, de ezek nem lépnek be az izraeli biztonsági zónába, és felszólították a résztvevőket az akció leállítására.

Folytatja Gázaváros elfoglalásának hadműveletét az izraeli hadsereg, amely lezárta civil forgalmat az övezet déli részéből az északiba. Közben Izrael arra vár, hogy a Hamász miként reagál Donald Trump amerikai elnök Gázai övezeti béketervére.

Részlegesen leállt az amerikai szövetségi kormányapparátus működése, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetés tervezetét. Erre utoljára 2018-ban volt példa, 1981 óta pedig a mostani a 15. alkalom. A leállás a budapesti amerikai nagykövetséget is érinti.

A Ford vezérigazgatója szerint a felére is csökkenhet az amerikai elektromos járműpiac a jelenlegi 12 százalékról. Jim Farley úgy vélte: a Trump-adminisztráció új intézkedései, beleértve az új elektromos járművek vásárlására vonatkozó adójóváírás eltörlését, negatív hatással lehetnek az egész iparágra.

Október végétől Görögország - az Európai Unióban elsőként - betiltja a közösségi média hozzáférését a 16 év alattiak számára. Az intézkedés nyomán automatikusan blokkolják a népszerű platformok - például a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X - használatát a kiskorúak eszközeként regisztrált készülékeken.

Hosszas betegség után elhunyt Elek Judit Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, aki novemberben töltötte volna be 88. életévét. Elek Judit nevéhez olyan jelentős alkotások fűződnek, mint a Tutajosok, az Ébredés, valamint a Hét nyolcadik napja és a Visszatérés.

Meghalt Jane Goodall. A világhírű főemlőskutató és antropológus 91 éves volt.