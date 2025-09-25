A magyar GDP 4 százalékának megfelelő összegbe kerülne az orosz energiáról való leválás – a nap hírei

A 2027 végéig megvalósuló leválás az orosz energiáról a magyar GDP 4 százalékának megfelelő összegbe, 10 milliárd dollárba kerülne Magyarország számára. Erre figyelmeztet friss elemzésében az IMF. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezért kulcsfontosságúnak nevezte az orosz energiaforrások megtartását. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: ezt az álláspontot Orbán Viktor is elmondta Donald Trump amerikai elnöknek a szerda esti telefonos egyeztetésen.

Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg – hangoztatta a külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjúban. Szijjártó Péter képmutatónak nevezte a nyugat-európai országokat, amiért azt állítják, hogy leállították az orosz kőolaj importját.

Képmutatásnak tartja az orosz LNG kivezetéséről szóló brüsszeli elképzeléseket a szlovák külügyminiszter is. Juraj Blanár a Reuters hírügynökségnek arról beszélt: az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedett Nyugat-Európában az orosz cseppfolyósított gáz bevitele, tehát hiba Pozsonyt bírálni azért, mert energiaszükségletének egy részét Oroszországtól szerzi be.

Az EBRD várakozása szerint a magyar gazdaság az idén 0,5 százalékkal, jövőre 2 százalékkal nő. Az idei magyarországi prognózist az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 1 százalékponttal, a jövő évi növekedési várakozást 0,7 százalékponttal vette vissza, főként a gyenge külső kereslet, a külkereskedelmi fennakadások és az EU-hoz fűződő viszonyrendszer kihívásai miatt.

A magyar jegybank 4,6 százalékos inflációval, és 0,6 százalékos gazdasági növekedéssel számol. Az áremelkedés üteme 2026 elején mérséklődhet tartósan a jegybanki toleranciasávba, és 2027 elején érheti el a 3 százalékos inflációs célt – ismertette az MNB közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója.

Jövőre is folytatódnak a családi adókedvezményeket biztosító programok, erre van fedezet a 2026-os költségvetésben – erősítette meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt: 2026-ban több mint 4800 milliárd forint jut családtámogatásokra.

A korábbi szabályok szerint folyósítják jövő februárban a 6 havi fegyverpénzt az érintett fegyveres testületeknek, a juttatást a határvadászok és a honvédtiszt-jelöltek is megkapják – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: a rendőrtisztjelöltek esetében még szükség van a pontos szabályozás megalkotására.

Kivár a kormány a szeptemberre tervezett lakásfelújítási programmal kapcsolatban. Gulyás Gergely azt mondta: felmerült a kockázat, hogy kapacitáshiányt és áremelkedést okozna az építőiparban, ha egyszerre indítanák el az új Otthon Start programot és a felújítási támogatást.

Leemelt a főváros számlájáról újabb 6 milliárd 760 millió forintot az államkincstár. A főpolgármester a Facebookon azt írta: ha a kormány továbbra is hónapról hónapra nyúlja le a város pénzét, akkor Budapest működőképessége ellehetetlenül.

Újraindult a szemétszállítás a fővárosban a tegnapi spontán sztrájk után, a szakszervezetekkel több kérdésben sikerült megállapodni – közöte a MOHU. A tárgyalások folytatódnak.

Elfogadhatatlannak nevezte a NATO-tagállamok légterének Oroszország általi megsértését a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a CNN-nek adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy minden ilyen esemény fokozza az eszkaláció kockázatát, ami Közép-Európa szempontjából különösen veszélyes.

Orosz katonai repülőgépek közelítették meg Lettország légterét ma. A fenyegetés miatt a NATO vadászgépeit riasztották, köztük két magyar Gripen is a levegőbe emelkedett – közölte a NATO. Dániában pedig ismét drónokat észleltek több repülőtér közelében, Aalborg repülőterét le is kellett zárni.

A finn elnök szerint csak az ukrán és az orosz elnök találkozója jelentheti az előrelépést az ukrajnai békefolyamatban. Alexander Stubb a Fox Newsnak azt mondta, hogy az amerikai elnök által kedden megütött élesebb hangnem Oroszországgal szemben változtathat az események menetén.

Romániában is a hadsereg hatáskörébe utalták a döntést a légtérbe engedély nélkül berepülő katonai drónok és repülőgépek lelövéséről. Tegnap a Litvánia is hasonló döntést hozott.

Bűnösnek mondta ki a párizsi büntetőbíróság Nicolas Sarkozy korábbi francia államfőt a 2007-es kampányának törvénytelen finanszírozása ügyében. Ugyanakkor felmentették a közpénzzel való visszaélés és a passzív korrupció vádja alól.

Egy évtizede nem látott erősségű hurrikán közeledik Európa felé. A Portugáliához tartozó Azori-szigetek felé tart a Gabrielle hurrikán, amely akár már ma elérheti az Atlanti-óceáni szigetcsoportot.