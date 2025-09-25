ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Nyitókép: Pixabay

Újra elszállítják a szemetet Budapesten

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Véget ért a sztrájk, elindult a fővárosi szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal, több pontban megállapodás született – közölte a MOHU Budapest csütörtökön.

A közlemény szerint csütörtök reggel újraindult a szemétszállítási szolgáltatás a fővárosban. A MOHU Budapest vezetése folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel. Hozzátették, hogy a megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született. A tárgyalások tovább folytatódnak – jelezte a cég.

Szerdán a MOHU Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött, a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát.

A társaság korábbi közleménye szerint „vadsztrájk” volt, amely jogellenes. Szerdán Óbudán a lomtalanítás is sztrájkba fordult, így biztos, hogy nem fogják tudni az eredeti ütemtervet, és a jövő hét közepéig is elhúzódhat a lomok eltakartása az utcáról.

