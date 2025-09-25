Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat - videó

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a CNN-nek adott interjújában igen képmutatónak nevezte a nyugat-európai országokat, amiért azt állítják, hogy leállították az orosz kőolaj importját, miközben továbbra is ezt teszik, csak nem közvetlenül, hanem titokban.

"Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg" - mutatott rá.

Majd arról számolt be, hogy Magyarország tengerparttal nem rendelkező országként nagyban függ az orosz energiahordozóktól, ugyanis a másik, Horvátországból érkező kőolajvezeték egyelőre nem képes hazánk és a szomszédos Szlovákia teljes ellátására.

Szijjártó Péter a műsorvezető kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem lepte meg, hogy Donald Trump további lépéseket vár Európától az ukrajnai háború ügyében, hiszen az amerikai elnök épp azzal nyerte meg a választást, hogy hazája érdekeit fogja előtérbe helyezni.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is megbízható szövetséges és egyben a NATO vezető ereje.

"Trump elnök elvárása, hogy az európaiak tegyenek többet, véleményem szerint teljesen érthető az ő szemszögéből"

- fogalmazott.

Továbbá elfogadhatatlannak nevezte a NATO-tagállamok légterének Oroszország általi megsértését, s arra figyelmeztetett, hogy minden ilyen esemény fokozza az eszkaláció kockázatát, ami Közép-Európa szempontjából különösen veszélyes.

"Ezért is mondjuk azt, hogy az egyetlen megoldás a konfliktus lezárása, mert amíg ez nem történik meg, addig minden egyes nappal fennáll az eszkaláció kockázata. És amit mindenképpen el kell kerülnünk, az a közvetlen konfrontáció a NATO-tagállamok és Oroszország között" - emelte ki.

Noha úgy vélte, hogy a behatoló orosz repülőgépek lelövése tragédiához vezethet, megismételte, hogy

elfogadhatatlan egy NATO-tag légterének megsértése, ami válaszlépéseket vonhat maga után, és ezért jobb, ha erre egyáltalán nem kerül sor.

A miniszter végül védelmébe vette a demokrácia magyarországi helyzetét, és aláhúzta, hogy a kormány azért van immár tizenöt éve hatalmon, mert az emberek elégedettek a munkájával.

Leszögezte, hogy a magyar egy szabadságszerető nemzet, így ha bármilyen vezetés korlátozná a szabadságjogokat, akkor annak a pártnak és annak a kormánynak hamar vége lenne.