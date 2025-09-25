Orosz vadászgépek jöttek, felküldték a Gripeneket – képek

A NATO közlése szerint a litvániai Siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel válaszul az öt, Dánia felé tartó orosz repülő (1 Szu-30-as, 1 Szu-35-ös és 3 Mig-31-es) miatt.

A magyar Gripenek a NATO balti légtérrendészeti missziójához tartoznak, négy magyar vadászgép teljesít szolgálatot a Baltikumban.

Two ?? Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai ?? in response to a ?? Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to ?? airspace



?? demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025

Az elmúlt hetekben Oroszország többször is megsértette NATO-tagállamok légterét. Először Lengyelország felett jelentek meg drónok, utána Románia következett, majd múlt pénteken három orosz vadászbombázó repült be Észtországba. A drónok légtérsértése miatt az amerikai elnök és az Európai Bizottság elnöke is arról beszélt, hogy ezek lelövése indokolt lehet.