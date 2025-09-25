ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Two aircraft Jas 39 Gripen on blue sky
Nyitókép: Artush/Getty Images

Orosz vadászgépek jöttek, felküldték a Gripeneket – képek

Infostart / MTI

A NATO vadászgépeit riasztották öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Dánia légterét csütörtökön.

A NATO közlése szerint a litvániai Siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel válaszul az öt, Dánia felé tartó orosz repülő (1 Szu-30-as, 1 Szu-35-ös és 3 Mig-31-es) miatt.

A magyar Gripenek a NATO balti légtérrendészeti missziójához tartoznak, négy magyar vadászgép teljesít szolgálatot a Baltikumban.

Az elmúlt hetekben Oroszország többször is megsértette NATO-tagállamok légterét. Először Lengyelország felett jelentek meg drónok, utána Románia következett, majd múlt pénteken három orosz vadászbombázó repült be Észtországba. A drónok légtérsértése miatt az amerikai elnök és az Európai Bizottság elnöke is arról beszélt, hogy ezek lelövése indokolt lehet.

Külföld    Orosz vadászgépek jöttek, felküldték a Gripeneket – képek

oroszország

nato

gripen

vadászgép

