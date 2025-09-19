ARÉNA
Országos pártlistás szavazólap mintája a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén 2022. március 3-án. A tanácskozáson az NVB jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáját. Az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készült. A szavazólapokon hat pártlista neve szerepel.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Választási földrajz: 2030-ra egymilliós csere lesz a választói névjegyzékben, és ez nem kedvez a Fidesznek

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A politikai preferencia terén mára az életkor vált a legfontosabb tényezővé, a politika és a pártok megítélése szempontjából pedig óriási generációs szakadék kezd kialakulni – mondta Bódi Mátyás geográfus, a Választási földrajz szerzője a Brain Bar Fesztiválon.

Milyen lesz a következő 25 év – ez volt az idei Brain Bar, Európa legnagyobb jövőfesztiváljának témája, ahol a közönség hazai és külföldi tudósok, politikusok, üzletemberek és kulturális személyiségek részvételével vitathatja meg a 21. század legégetőbb kérdéseit. Ezek között A jövő választása című előadáson Bódi Mátyás geográfus a választópolgárok és a választókerületek átalakulásáról beszélt.

Részben vissza is pillantott, amikor elmondta, 2002-ben minden negyedik választó 60 évesnél idősebb és minden negyedik 30-nál fiatalabb volt, és a választásban az életkor vagy az iskolázottság kevésbé számított. „A város-vidék ellentét volt a mérvadó, vagyis a társadalmi törésvonalak kevésbé voltak fontosak, nem úgy, mint ma” – mondta a Választási földrajz szerzője. Jelenleg viszont már a választók 32 százaléka 60 évesnél idősebb, 17 százalékuk 30 évesnél fiatalabb, vagyis öregszik a választói populáció, ehhez alakítják például a politikai kommunikációt is.

A geográfus már a 2030-as választásokra is végzett számításokat, ezek szerint a jelenlegi 65 éves korosztályból minden valószínűség szerint meghal 450 ezer választó, miközben a jelenleg 12 és 17 éves generációból belép 480 ezer választó, és így csaknem egymilliós csere lesz a választói névjegyzékben.

„A Fidesznek 2030-ra százezerrel több választója fog elhunyni, mint az ellenzéknek, miközben a belépők között a jelenlegi mérések szerint 200 ezerrel több ellenzéki szavazó lesz, és

így kapásból lesz egy 300 ezres magszavazói különbség a két tábor között”

– ismertette számításait Bódi Mátyás.

Rámutatott arra is, hogy Magyarországon csak Pest és Győr-Moson-Sopron vármegyében nőtt a népesség, Békésben ugyanakkor eltűnt a lakosság 22 százaléka, Salgótarjánból pedig minden harmadik lakos. Azt is kiemelte, hogy a Balaton mellé is sokan költöztek, többnyire fővárosi vagy nagyvárosi választók, és ezzel jó néhány helyei választókerületben felborultak az addig ismert politikai erőviszonyok.

„Bizonyos választókerületek brutálisan túlnépesednek, mások brutálisan kiürülnek, mivel azonban egy választó egy voksot jelent, egy Tolna megyei lakos szavazata kétszer annyit ér, mint egy budakeszi lakosé” – világított rá.

Bódi Mátyás a kütyügeneráció sajátosságairól is beszélt, amelynek tagjai villámgyorsan felemelnek és elengednek influenszereket, popsztárokat és akár politikusokat is. „Kommunikálni is máshogy kell velük. Az átlagos figyelmi idejük többek közt a rövid videók miatt 8 másodpercre csökkent, miközben az aranyhalaké 9 másodperc” – tette hozzá a hallgatóság nem kis derültségére.

