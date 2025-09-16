ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.04
usd:
330.3
bux:
100264.32
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
hőség
Nyitókép: Pixabay

Végre jó hír érkezett az időjárásról, de nem mindenki fog örülni

Infostart

Ha letelik a kedd, vége lesz az esős időnek – és jön megint a kánikula!

Ahogy kedden elvonul a hidegfront, megint jön a meleg, így akiknek elegük volt a nyári kánikulából, megint szenvedni fognak.

A hét közepétől túlnyomóan napos, általában csapadékmentes időre számíthatunk, de szerdán az északkeleti, keleti megyékben még előfordulhatnak helyenként záporok, zivatarok – közölte a HungaroMet. Ezt követően viszont legkorábban a jövő hét közepén érkezhet bizonytalan csapadékmennyiséggel és lehűléssel egy hidegfront a Kárpát-medence fölé.

Délies áramlással pedig egyre melegebb légtömeg is érkezik fölénk, így gyors melegedés várható csütörtöktől.

A hétvégén már országszerte 25 fok fölött, vasárnap többfelé 30 fok közelében alakulnak a csúcsértékek, és a jövő hét első napjaiban már 30 fok fölött is lehet a hőmérséklet.

Az elmúlt hét esője az aszálysújtotta mezőgazdaságnak már csak kis részben segített, sok helyen már inkább ártott – derül ki a HungaroMet kapcsolódó agrármeteorológiai elemzéséből. Eszerint ez a csapadék „nyári kapás növényeinknek már egyáltalán nem hiányzott, és a szüretet is csak hátráltatja, de a frissen elvetett repce csírázásához, keléséhez igen jól jött”.

Mint írják, a folytatásban még kedden lehet esőkre, záporokra számítani, majd szerdától száradni, szikkadni tudnak a talajok, egy héten át száraz, napos időre van kilátás az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletekkel.

Kezdőlap    Belföld    Végre jó hír érkezett az időjárásról, de nem mindenki fog örülni

időjárás

előrejelzés

hőség

kánikula

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Mire lehet számítani Donald Trump héten kezdődő brit állami látogatásán? A királyi pompa borítékolható, de megjutalmazza-e az amerikai elnök a szövetségesét? Olvad-e a jég Ukrajna- vagy Gáza-ügyben?
 

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkongatták a vészharangot: háború készül, sürgősen növelni kell a stratégiai fontosságú készleteket

Megkongatták a vészharangot: háború készül, sürgősen növelni kell a stratégiai fontosságú készleteket

Tajvannak növelnie kell a háborús tartalékait, hogy egy esetleges konfliktus során is fenntartsa harci képességeit - számolt be az egyik vezető katonai tisztségviselő mondatairól a Taiwan News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham

Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham

2025 nyarán újra több mint 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, májusban 127 877-en, júliusban pedig már 135 105-en vállaltak munkát a szomszédos országban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

The panel finds that four of the five genocidal acts defined under international law have been carried out against Palestinians during the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 12:08
Álrendőrt fogott el a rendőrség Budapesten - videó
2025. szeptember 16. 11:56
Szexuális szolgáltatást hirdetett volt barátnője nevében bosszúból egy férfi
×
×
×
×