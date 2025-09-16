Végre jó hír érkezett az időjárásról, de nem mindenki fog örülni

Ahogy kedden elvonul a hidegfront, megint jön a meleg, így akiknek elegük volt a nyári kánikulából, megint szenvedni fognak.

A hét közepétől túlnyomóan napos, általában csapadékmentes időre számíthatunk, de szerdán az északkeleti, keleti megyékben még előfordulhatnak helyenként záporok, zivatarok – közölte a HungaroMet. Ezt követően viszont legkorábban a jövő hét közepén érkezhet bizonytalan csapadékmennyiséggel és lehűléssel egy hidegfront a Kárpát-medence fölé.

Délies áramlással pedig egyre melegebb légtömeg is érkezik fölénk, így gyors melegedés várható csütörtöktől.

A hétvégén már országszerte 25 fok fölött, vasárnap többfelé 30 fok közelében alakulnak a csúcsértékek, és a jövő hét első napjaiban már 30 fok fölött is lehet a hőmérséklet.

Az elmúlt hét esője az aszálysújtotta mezőgazdaságnak már csak kis részben segített, sok helyen már inkább ártott – derül ki a HungaroMet kapcsolódó agrármeteorológiai elemzéséből. Eszerint ez a csapadék „nyári kapás növényeinknek már egyáltalán nem hiányzott, és a szüretet is csak hátráltatja, de a frissen elvetett repce csírázásához, keléséhez igen jól jött”.

Mint írják, a folytatásban még kedden lehet esőkre, záporokra számítani, majd szerdától száradni, szikkadni tudnak a talajok, egy héten át száraz, napos időre van kilátás az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletekkel.