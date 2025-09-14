ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Juhász Tibor, egy város gyászolja

Infostart

Életének 89. évében elhunyt Dr. Juhász Tibor, Salgótarján díszpolgára és korábbi alpolgármestere – közölte Kreicsi Bálint, a város polgármestere a közösségi médiában.

A közgazdász végzettségű Dr. Juhász Tibor 1975-ben szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 1984-ben summa cum laude minősítéssel doktorált. Pályafutása során több pénzügyi intézménynél és a Salgótarjáni Városi Tanácsnál is dolgozott, mielőtt a salgótarjáni Ötvözetgyár gazdasági igazgatóhelyetteseként vonult nyugdíjba 1991-ben - írja a nool.hu.

A politikában és a civil szférában is aktív szerepet vállalt. 2006 és 2010 között Salgótarján társadalmi megbízatású alpolgármestereként tevékenykedett. A Szövetség a Városért Polgári Kör egyik alapítója és a Salgótarjáni Városszépítő Egyesület elnöke is volt.

Kiemelkedő szerepet játszott Salgótarján erdélyi kapcsolatainak ápolásában és a határon túli magyarok megsegítésében.

A polgármester búcsúzó bejegyzésében hangsúlyozta Dr. Juhász Tibor hozzájárulását a város szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Juhász Tibor, egy város gyászolja

halál

salgótarján

juhász tibor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb fordulat a Kirk-gyilkosságban, sejthető az indíték

Újabb fordulat a Kirk-gyilkosságban, sejthető az indíték
A hatóságok újabb részleteket hoztak nyilvánosságra Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásának ügyében. A feltételezett elkövető, Tyler Robinson transznemű partnerrel élt együtt, aki jelenleg nemváltási folyamaton megy keresztül – erősítette meg egy hatósági forrás a The New York Postnak.
Vészjósló folyamatot indíthat el egy növénykedvenccel

Vészjósló folyamatot indíthat el egy növénykedvenccel

A kaktuszok gondozása sokak számára kihívást jelenthet, különösen a szezonális változások idején. A szabadban tartásuk és a teleltetésük kulcsfontosságú, azonban szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a télálló fajták felelőtlen kiültetése komoly veszélyt jelent az őshonos növényvilágra nézve.
VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dani Rodrik: Amerika autoriter fordulatot vett, miközben Európa fénye is megkopott

Dani Rodrik: Amerika autoriter fordulatot vett, miközben Európa fénye is megkopott

A liberális demokrácia egykor a jövő megállíthatatlan hullámának tűnt, mára azonban világszerte visszaszorulóban van. Az Egyesült Államok Trump alatt látványosan autoriter irányt vett, Európa pedig meggyengült önbizalommal és bénító megosztottsággal küzd. Mégis akadnak váratlan sikertörténetek, amelyek azt bizonyítják, hogy a szabadság és jogállamiság lángja továbbvihető. A demokráciának ma is szüksége van példaképekre – csak máshol kell keresnünk őket, mint korábban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bankmonitor: Az ingatlan nem minden esetben nyerő befektetés, előbb-utóbb korrekció jön

Bankmonitor: Az ingatlan nem minden esetben nyerő befektetés, előbb-utóbb korrekció jön

Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai ingatlanpiacra, de kérdéses, hogy valóban szélesebb rétegek számára teszi-e elérhetővé a lakástulajdont.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We knew the family': Utah town in disbelief after neighbour accused of killing Charlie Kirk

'We knew the family': Utah town in disbelief after neighbour accused of killing Charlie Kirk

Authorities have accused Washington, Utah local Tyler Robinson of killing the conservative activist

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 05:00
Egy napra nagyon ősz lesz
2025. szeptember 13. 21:58
Orbán Viktor poloskasöpréssel kezdte a Harcosok Klubja edzőtáborát
×
×
×
×