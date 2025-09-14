Elhunyt Juhász Tibor, egy város gyászolja

A közgazdász végzettségű Dr. Juhász Tibor 1975-ben szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 1984-ben summa cum laude minősítéssel doktorált. Pályafutása során több pénzügyi intézménynél és a Salgótarjáni Városi Tanácsnál is dolgozott, mielőtt a salgótarjáni Ötvözetgyár gazdasági igazgatóhelyetteseként vonult nyugdíjba 1991-ben - írja a nool.hu.

A politikában és a civil szférában is aktív szerepet vállalt. 2006 és 2010 között Salgótarján társadalmi megbízatású alpolgármestereként tevékenykedett. A Szövetség a Városért Polgári Kör egyik alapítója és a Salgótarjáni Városszépítő Egyesület elnöke is volt.

Kiemelkedő szerepet játszott Salgótarján erdélyi kapcsolatainak ápolásában és a határon túli magyarok megsegítésében.

A polgármester búcsúzó bejegyzésében hangsúlyozta Dr. Juhász Tibor hozzájárulását a város szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.