Nyitókép: erdeikirandulasok.hu

Tragédia történt a híres magyar kilátónál

Infostart

Megdöbbentő tragédia történt csütörtök délután Salgótarjánban: egy ember kizuhant a Karancs-kilátóból.

Egy 20 év körüli fiatalember vesztette életét csütörtök délután, amikor lezuhant a Karancs-kilátóból – írja a nool.hu. A 729 méter magas Karancs-hegy tetején található 25 méteres Karancs-kilátónál történt a tragikus eset.

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók és a HELP Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület önkéntes tűzoltói terepjáró képességű járművekkel juttatták fel a hegytetőre a mentőszolgálat munkatársait és biztosították a helyszínt.

„A helyszínen bajtársaink egy 20 év körüli férfi halálának tényét állapították meg”

– közölte az Országos Mentőszolgálat a helyi portállal.

Verebélyiné Illés Beáta, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferense korábban elmondta: az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy az idegenkezűség nyomait a rendőrség kizárta.

