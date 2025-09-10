ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda
Nyitókép: GYHG Nonprofit Kft.

Sárga zsák után sárga kuka: nagy újítás jön a szelektív hulladékgyűjtésben

Infostart

Győrben és a közeli városokban a négylakásos és kisebb társasházaknál már kiosztották a szelektív hulladékgyűjtő kukákat. A gyűjtőedényeket a MOHU biztosítja, így a kukákért és az ürítésükért sem kell fizetniük a helyi lakosoknak.

Magyarország legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszerét működteti a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., amely most nagy újítást vezet be. A társaság ügyvezetője közölte: a MOHU már régóta elismeri működési rendjük fejlettségét, de szerinte ismét időszerűvé vált a finomhangolás. Nagy Csaba a kisalfold.hu megkeresésére elmondta: a MOHU iránymutatása szerint előtérbe került a csomagolóanyagok otthonról történő gyűjtése, ami a legfontosabb változás a rendszerükben.

Az első lépcső a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben a sárga zsákok kihelyezése volt, most azonban léptek egy szintet. A változás jól látható Győrben és környékén, ahol a négylakásos és kisebb társasházaknál már kiosztották a szelektív hulladékgyűjtő kukákat. A GYHG működési területén az év elejétől 101 településen, zsákban gyűjtik be a papírt, a műanyagot és a fémet az otthonok elől, de ugyanígy viszik el a zártkertekből is. A 240 literes, sárga tetejű kukákat ugyanúgy meghatározott napon ürítik, mint a háztartási és a barna gyűjtőedényeket.

Nagy Csaba jelezte: ahol kevesebb kuka fér el, ott többször fognak üríteni, akár hetente háromszor is. A cég szeptember 19-ig várja a visszajelzéseket a közös képviselőktől, majd megkezdik a kukák kiszállítását. A GYHG minden címre tud egyedi megoldást ajánlani, a későbbiekben pedig lehetőség lesz nagyobb gyűjtőedények kihelyezésére is. A társaságnak mintegy 14 ezer kukát kell kihelyeznie Győrben és környékén.

A szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló sárga kukákat a GYHG stratégiai partnere, a MOHU biztosítja, így a kukákért és az ürítésükért sem kell fizetni. A szelektíven gyűjtött papír, műanyag, fém hulladékot ugyanis beszállítás után szétválogatják és újrahasznosítják, tehát a szemétből érték lesz. A településeken felmérték azt is, hol lehet tárolni a kiosztásukig a kukákat, hol tudnak emberi segítséget vagy fuvareszközt adni. Az összesítés után az ősszel kezdik el kiszállítani a településekre a sárga gyűjtőedényeket.

Kezdőlap    Belföld    Sárga zsák után sárga kuka: nagy újítás jön a szelektív hulladékgyűjtésben

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit
