ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.52
usd:
338.08
bux:
103283.91
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter Pekingben: rekordidőket élünk a kétoldalú kapcsolatainkban

Infostart

Magyarország és Kína jelenleg a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli, és a felek készen állnak ennek folytatására és a kapcsolatok további mélyítésére - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben.

A tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott egyeztetésén először is gratulált ahhoz, hogy a kelet-ázsiai ország gazdasági növekedése az év első felében elérte az 5,5 százalékot, és leszögezte, hogy ez lehetőséget teremt az együttműködés további erősítésére.

"Kétoldalú kapcsolataink tekintetében rekordidőket élünk. 2025 első felében - hasonlóan 2023-hoz és 2024-hez -, a kínai cégek bizonyultak a legnagyobb befektetőknek Magyarországon (…) A kereskedelmi forgalmunk az év első felében öt százalékkal bővült" - tudatta, majd aláhúzta, hogy év végére elkészülnek a Budapest-Belgrád vasútvonal építési munkálatai.

Érintette azt is, hogy Magyarországon 44 százalékkal nőtt a Kínából érkező turisták száma, amely ezáltal már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtt volt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a második legtöbb nemzetközi hallgató Kínából érkezett a magyar egyetemekre, nagyjából 2600 fő.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Magyarország nagy figyelmet fordít Kína nemzetközi tevékenységére a jelenlegi rendkívül összetett, biztonsági kihívásokkal teli világban, és üdvözölte, hogy mindkét ország a béketáborhoz tartozik.

"Mi, magyarok, illetve én személyesen is különösen hálás vagyok a Kínai Népköztársaságnak a béke és a jelenlegi válságok békés rendezése érdekében tett minden erőfeszítéséért" - fogalmazott.

"Örülünk, hogy a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éljük. Készen állunk rá, hogy ezt folytassuk, tovább mélyítsük és még sikeresebbé tegyük" - közölte.

A miniszter ezt megelőzően több kínai vállalat, a Xiaomi, a Chervon Auto, valamint a Wanhua vezetőivel is találkozott, s ezzel kapcsolatban igazi sikertörténetnek nevezte a két ország együttműködését.

Kifejtette, hogy tavaly az Európába irányuló kínai beruházások körülbelül 31 százaléka Magyarországra érkezett, és a kontinensen zajló öt legnagyobb kínai beruházásból négy is hazánkban van folyamatban.

Úgy vélekedett, hogy tárgyalásai alapján egyértelmű, hogy a kínai cégek továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot, ezért a kapacitásaik bővítésére, újabb munkahelyek létrehozására készülnek.

"A Wanhua immár több mint négyezer embert foglalkoztat Északkelet-Magyarországon, míg a Chervon az egyetlen Kínán kívüli gyárát üzemelteti Miskolcon. A beruházásaik együttesen több százmillió eurós nagyságrendet képviselnek" - tájékoztatott.

Emellett leszögezte, hogy a Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most pedig a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségekről egyeztettek.

"Egy biztos: a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar-kínai együttműködésnek" - összegzett.

Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amely Japán 1945-ös hivatalos kapitulációjának évfordulóját és egyben a második világháború végét jelzi. Az ünnepségen idén Szijjártó Péter képviselte Magyarországot.

Kezdőlap    Belföld    Szijjártó Péter Pekingben: rekordidőket élünk a kétoldalú kapcsolatainkban

kína

szijjártó péter

peking

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin Hszi Csin-ping kínai és Narendra Modi indiai vezetővel folytatott tárgyalásai után kijelentette: az ukrajnai tartós békéhez szükség van a NATO keleti bővítésének kérdését is rendezni. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint egy atomhatalmat nehéz akarata ellenére bármire, akár békére is rákényszeríteni.
 

Hszi Csin-Ping: a kínai nemzet nagy felemelkedése megállíthatatlan – videó a katonai eszközökről

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Drónvadászat életre-halálra: így harcolnak az ukrán pilóták

Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, tovább ralizik a magyar tőzsde új sztárja

Nincs megállás, tovább ralizik a magyar tőzsde új sztárja

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők:este érkezik a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig az emelkedésé a főszerep. A magyar tőzsdén ma is akadnak izgalmak, folytatódik ugyanis a rali az Amixa Holdings részvényénél.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez aztán a pech: nem indul az atlétikai vébén a háromszoros olimpiai bajnok, súlyosan megsérült

Ez aztán a pech: nem indul az atlétikai vébén a háromszoros olimpiai bajnok, súlyosan megsérült

Gabby Thomas olimpiai bajnok Achilles-ín sérülése miatt kihagyja a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Kim join Xi in show of strength as China unveils new weapons at huge military parade

Putin and Kim join Xi in show of strength as China unveils new weapons at huge military parade

The three leaders meet publicly for the first time as laser weapons and nuclear ballistic missiles are paraded through Beijing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 11:29
Lezárás jön az M51-esen, máris figyelmeztetnek a várható dugók miatt
2025. szeptember 3. 11:05
Drámai események, okostelefon riasztotta a magyar tűzoltókat – képek
×
×
×
×