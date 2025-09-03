Szijjártó Péter Pekingben: rekordidőket élünk a kétoldalú kapcsolatainkban

A tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott egyeztetésén először is gratulált ahhoz, hogy a kelet-ázsiai ország gazdasági növekedése az év első felében elérte az 5,5 százalékot, és leszögezte, hogy ez lehetőséget teremt az együttműködés további erősítésére.

"Kétoldalú kapcsolataink tekintetében rekordidőket élünk. 2025 első felében - hasonlóan 2023-hoz és 2024-hez -, a kínai cégek bizonyultak a legnagyobb befektetőknek Magyarországon (…) A kereskedelmi forgalmunk az év első felében öt százalékkal bővült" - tudatta, majd aláhúzta, hogy év végére elkészülnek a Budapest-Belgrád vasútvonal építési munkálatai.

Érintette azt is, hogy Magyarországon 44 százalékkal nőtt a Kínából érkező turisták száma, amely ezáltal már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtt volt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a második legtöbb nemzetközi hallgató Kínából érkezett a magyar egyetemekre, nagyjából 2600 fő.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Magyarország nagy figyelmet fordít Kína nemzetközi tevékenységére a jelenlegi rendkívül összetett, biztonsági kihívásokkal teli világban, és üdvözölte, hogy mindkét ország a béketáborhoz tartozik.

"Mi, magyarok, illetve én személyesen is különösen hálás vagyok a Kínai Népköztársaságnak a béke és a jelenlegi válságok békés rendezése érdekében tett minden erőfeszítéséért" - fogalmazott.

"Örülünk, hogy a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éljük. Készen állunk rá, hogy ezt folytassuk, tovább mélyítsük és még sikeresebbé tegyük" - közölte.

A miniszter ezt megelőzően több kínai vállalat, a Xiaomi, a Chervon Auto, valamint a Wanhua vezetőivel is találkozott, s ezzel kapcsolatban igazi sikertörténetnek nevezte a két ország együttműködését.

Kifejtette, hogy tavaly az Európába irányuló kínai beruházások körülbelül 31 százaléka Magyarországra érkezett, és a kontinensen zajló öt legnagyobb kínai beruházásból négy is hazánkban van folyamatban.

Úgy vélekedett, hogy tárgyalásai alapján egyértelmű, hogy a kínai cégek továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot, ezért a kapacitásaik bővítésére, újabb munkahelyek létrehozására készülnek.

"A Wanhua immár több mint négyezer embert foglalkoztat Északkelet-Magyarországon, míg a Chervon az egyetlen Kínán kívüli gyárát üzemelteti Miskolcon. A beruházásaik együttesen több százmillió eurós nagyságrendet képviselnek" - tájékoztatott.

Emellett leszögezte, hogy a Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most pedig a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségekről egyeztettek.

"Egy biztos: a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar-kínai együttműködésnek" - összegzett.

Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amely Japán 1945-ös hivatalos kapitulációjának évfordulóját és egyben a második világháború végét jelzi. Az ünnepségen idén Szijjártó Péter képviselte Magyarországot.