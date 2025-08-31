Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott: „szeptember elseje idén nemcsak az iskolakezdés napja; megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért”.

Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig. „Ennek szeptember elsejétől vége” – jelezte az államtitkár.

Közölte: a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.