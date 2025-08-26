ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Nyitókép: Facebook/Fővárosi Főügyészség.

Rasszista támadás Budapesten: lépett az ügyészség

Infostart

Rasszista indíttatású támadás miatt indítványoz letartóztatást a Fővárosi Főügyészség.

A Fővárosi Főügyészség 3 személy letartóztatását indítványozta, akik a bőrszíne miatt életveszélyesen bántalmaztak egy férfit Józsefvárosban.

A megalapozott gyanú szerint többen – köztük fiatalkorúak is – 2025. augusztus 24-ére virradóan, a hajnali órákban a bőrszíne, etnikai hovatartozása miatt súlyosan bántalmaztak egy férfit a VIII. kerület, II. János Pál pápa téren.

A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A fővárosi rendőrök elfogtak, és csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével, valamint életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítottak meg hét személyt.

A Fővárosi Főügyészség három gyanúsítottal – köztük két fiatalkorúval – szemben letartóztatást indítványozott azért, hogy ne szökhessenek el és ne befolyásolhassák a bizonyítást.

A felnőtt gyanúsított tekintetében további okként jelölte meg az ügyészség, hogy esetében csak így lehet kizárni a bűnismétlés veszélyét.

A kényszerintézkedésre irányuló indítvánnyal érintett személyek száma még bővülhet.

A három terhelt letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan a mai napon dönt.

