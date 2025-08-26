ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előadást tart Hol a helyünk? - Magyarország külpolitikai mozgástere címmel a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Politikai évadnyitó Tihanyban: idén is érdekes, éles viták lesznek a Tranziton

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Szijjártó Péter, Bóka János és Lázár János is előadást tart a csütörtökön kezdődő rendezvényen, Kapu Tibor pedig arról is beszél majd, hogy milyen kihívások várnak a magyar űrkutatásra – mondta az InfoRádióban Hollik István, a szervezőbizottság tagja. Külön kiemelte az Orbán Balázs és Szent-Iványi István közötti vitát, ami a magyar külpolitikai stratégiáról szól.

Csütörtökön kezdődik Tihanyban a négynapos Tranzit fesztivál. Az őszi politikai szezon hagyományos nyitányaként számontartott rendezvényen lesznek vitafórumok, előadások, továbbá Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajós is tart élménybeszámolót a magyar űrprogram eredményeiről. A kormány tagjai közül felszólal majd többek között Szijjártó Péter, Bóka János és Lázár János is.

Hollik István, a szervezőbizottság tagja az InfoRádióban azt mondta, idén sem fognak csalódni azok, akik ellátogatnak a politikai fesztiválra, melyet a hazai szuverenista jobboldal legnagyobb közéleti rendezvényének nevezett. Mint fogalmazott, a Tranzit az elmúlt években megszokottak szerint most is „tartalmában komoly, viszont formájában könnyed” esemény lesz, ahol minden olyan fontos téma napirendre kerül, amely a magyarságot, Magyarország jövőjét érinti. A kerekasztal-beszélgetések, előadások tárgyai a legfőbb stratégiai ágazatok lesznek:

az űrkutatástól az élelmiszer-termelés ügyén keresztül egészen a gyermekvédelemig számos témakört kiveséznek a résztvevők és a felszólalók.

Az építési és közlekedési miniszter kifejezetten a tihanyi rendezvényre külön Lázárinfóval készül, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter pedig Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitáiról mondja el a véleményét, meglátásait. A Tranzit elindulása óta a viták fő terepe. Hollik István felidézte, hogy korábban maga is komoly vitát folytatott le az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltjével, Márki-Zay Péterrel. A KDNP országgyűlési képviselője közölte: több ellenzéki párt prominens politikusát is meghívták az idei rendezvényre – köztük Dobrev Klárát, Molnár Csabát, Kollár Kingát és Tarr Zoltánt is –, de egyikük sem vállalta a vitát. Úgy véli, akár hasznos is lehetett volna, ha az ellenzéki politikusok a 2026-os országgyűlési választások közeledtével ütköztetik véleményüket kormánypárti politikusokkal, mert ezzel talán világossá vagy érthetőbbé vált volna a magyar választók számára, milyen jövőképek közül lehet majd választani jövő tavasszal.

Hollik István kiemelte: a csütörtökön kezdődő fesztiválon több miniszteri előadást is meghallgathatnak a jelenlévők. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a korábbi évekhez hasonlóan idén is kitér rá, hogyan alakul, változik a magyar külpolitikai stratégia. Utóbbi témában

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Szent-Iványi István korábbi EP-képviselővel vitázik majd, és igyekeznek választ adni arra a kérdésre, hogy hazánk jelenleg komp- vagy hídország a Kelet és a Nyugat között.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a magyar gazdaság lehetőségeiről beszél a változó világgazdaságban, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos pedig Kapu Tibor és Cserényi Gyula társaságában az űrkutatás rejtelmeibe avatja be a közönséget.

Az idei Tranziton téma lesz még egyebek mellett a magyar kultúra és a magyar film helyzete is, de Hollik István szerint „mindenki meg fogja találni azt a témát, ami érdekli”. A jobboldalnak pedig egy jó fórum lesz arra, hogy megmutassa, van egy határozott víziója, jövőképe, amelynek „a középpontjában Magyarország gyarapodása és a magyar szuverenitás megőrzése áll”.

A Tranzit szervezőbizottságának tagja úgy fogalmazott, ha valaki kíváncsi arra, mit gondol a magyar jobboldal az ország jelenéről és jövőjéről, annak érdemes ellátogatnia Tihanyba. Bár az összes jegy elfogyott a fesztiválra, Hollik István megnyugtatta az érdeklődőket: élőben lehet látni a vitákat, előadásokat a Tranzit közösségi oldalain, illetve a kiemelt médiapartnerek különböző felületein.

