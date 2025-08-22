Jelentős közlekedési fejlesztés Budapest egyik vonzáskörzetében

Szeptembertől a 218-as buszok Solymár helyett Ürömön át Pilisborosjenőig közlekednek, a két településről könnyebb lesz az átszállás a vonatokra, a szentendrei HÉV-hez pedig közvetlen átszállópont létesül a Szentlélek téren. Solymár közlekedését is fejlesztik, bővülnek többek között a vasúti átszállási kapcsolatok – írták.

A fejlesztésekről a MÁV-csoport a Budapesti Közlekedési Központtal és az érintett településekkel együttműködve döntött. A változás kedvezőbb, gyorsabb és közvetlenebb közlekedési kapcsolatokat biztosít a térségben utazók számára.

A főbb változások

Üröm és Pilisborosjenő vasúti kapcsolatának fejlesztése, valamint a közvetlen HÉV kapcsolat kialakítása érdekében a 218-as buszok Solymár helyett Ürömön át Pilisborosjenőig közlekednek. A két településről egész nap 30 percenként biztosítottá válik az aranyvölgyi vasúti átszállási lehetőség az S76-os vonatokra, de a reggeli csúcsidőszakban a Nyugati pályaudvarra közlekedő S72-es vonatokra is, valamint a H5-ös HÉV-vel is közvetlen átszállópont létesül a Szentlélek téren.

A solymári Auchan áruház 10-es főútról való kiszolgálását a továbbiakban a 830-as Budapest – Solymár – Pilisszentiván – Pilisvörösvár – Pilisszántó vonal járatai mellett egyes időszakokban a 800-as Budapest – Pilisvörösvár – Piliscsaba – Dorog – Esztergom és a 820-821-es Budapest – Pilisvörösvár – Pilisszántó vonal járatai biztosítják, melyek az Árpád híd autóbusz-állomásról indulnak, a Flórián teret is érintik.

Solymár vasúti átszállási kapcsolatai is jelentősen bővülnek: a 64-es járatcsalád buszai Solymár vasútállomáson a késő esti időszak kivételével az óránként közlekedő 4 vonat mindegyike esetében biztosítják a teleplülés központja, a Templom tér irányú átszállási kapcsolatot.

A részletes tájékoztatás és az érintett vonalak szeptember 1-jétől érvényes menetrendjei itt érhetők el.