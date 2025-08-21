ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök
Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
Füstfelhő egy elektronikai eszközöket gyártó iparvállalat munkácsi telephelyén, melyet orosz rakétatámadás ért 2025. augusztus 21-én hajnalban.
Nyitókép: MTI/Nemes János

Orosz rakétatámadás érte Munkácsot - a nap hírei

Infostart

Orosz rakétatámadás érte Munkácsot, a légicsapás következményeivel a magyar kormányülésen is foglalkoztak. A BKV buszainak alig több mint ötöde van megfelelő műszaki állapotban a kormányhivatal szerint. Novemberben indulhat az új paksi atomerőmű tényleges építése, az első betonozással.

Orosz rakétatámadás érte csütörtök hajnalban Munkácsot. Egy elektronikai gyár területén keletkeztek károk. 19 ember megsebesült. Munkács légvonalban csak 35 kilométerre van a magyar határtól, a háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok. Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök együttérzését fejezte ki a sebesülteknek. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azt közölte: áttekintette a kormány a Munkácsot ért orosz légitámadás következményeit. Arról számolt be, hogy utasította Pintér Sándor belügyminisztert, készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására, de erre nem volt szükség. Szijjártó Péter külügyminiszter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel.

Szükség esetén Magyarország örömmel biztosít helyszínt az ukrajnai béketárgyalásokhoz – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Harcosok órájában álhírnek minősítette ugyanakkor a Bloomberg értesülését, amely szerint Donald Trump hétfőn felhívta volna Orbán Viktort az esetleges ukrán európai uniós csatlakozás ügyében. Kijelentette, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt. Közben az ukrán elnök reagált egy esetleges budapesti csúcs hírére. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy a budapesti helyszín kihívást jelentene.

A BKV buszainak alig több mint ötöde van megfelelő műszaki állapotban a kormányhivatal szerint. Az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból. Az ellenőrök azért vizsgálták meg a BKV buszait, mert az elmúlt másfél hétben több is kigyulladt vagy füstölt közülük. Karácsony Gergely főpolgármester a kormányhivatal vizsgálatai után azt közölte: szerinte a kormány hátráltatja az új buszok beszerzésé, mert a járműveket már 2021-ben lecserélték volna, de a kormány megtagadta az engedélyt a hitelfelvételre. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányhivatal a buszállomány kevesebb mint 5 százalékát vizsgálta.

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET - közölte a Magyar Államkincstár. A tájékoztatás szerint az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok az alanyi jogon járó családtámogatásokat. A Magyar Posta csütörtöktől kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást, a Magyar Államkincstár pedig pénteken utalja a bankszámlákra ezeket a támogatásokat.

3 lépcsős emelést javasol az áfa alanyi adómentességi értékhatárban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület ezzel is támogatná a legkisebb vállalkozásokat. A jelenlegi 18 millió forintos határt 2026-ban 20 millióra, 2027-ben 22 millióra, majd 2028-ban 24 millió forintra emelnék. Az intézkedés több tízezer vállalkozást érinthet.

A magyar űrprogram folytatását ígéri a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta, hogy folyamatossá teszik Magyarország részvételét a nemzetközi űrkutatási programokban. Hangsúlyozta: fel fogják használni mindazokat az eredményeket, képességeket, tapasztalatokat, amelyeket összegyűjtöttek. A HUNOR-program jövőre járna le.

Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte a Jobbik augusztus 25-re. A napirenden a deviza alapú szerződések felülvizsgálata, az iskolakezdési támogatás kiterjesztése, a gyermekek digitális védelme, illetve a végrehajtás megreformálása lenne. A rendkívüli ülés összehívását az ellenzéki frakciók támogatták, a Fidesz azonban közölte: a kormánypártok nem vesznek részt azon. Így az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülése várhatóan határozatképtelen lesz.

Novemberben indulhat az új paksi atomerőmű tényleges építése, az első betonozással – közölte a Roszatom. Eredetileg 2024-ben indult volna az első betonozás, de ezt több alkalommal is elhalasztották. A több mint másfél évtizede előkészített, 10 milliárd eurós orosz hitellel támogatott beruházás hosszú engedélyezési és politikai viták után érkezett a kivitelezési szakasz küszöbére.

Újraindul a vasúti személyszállítás Bukarest és Kijev között - jelentette be a bukaresti közlekedésügyi minisztérium. A rendszeres járatok már szeptemberben elindulhatnak. A két főváros közötti vasúti személyforgalmat 2020-ban, a koronavírus-járvány idején függesztették fel.

Még az újabb gázai műveletek előtt intézkedéseket sürget a gyermekek védelmében az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének vezetője. Philippe Lazzarini egy genfi sajtótájékoztatón közölte: adataik szerint március óta hatszorosára nőtt az alultáplált gyermekek száma a Gázai övezetben. Közben azonnali tűzszünetet sürget Gázában az ENSZ főtitkára, miután Izrael bejelentette Gázaváros elfoglalására irányuló művelet első lépéseit.

Spanyolországban az enyhülő időjárás ellenére még 18 aktív tűzfészek eloltásán dolgoznak a tűzoltók. Az elmúlt két napban több mint 20 ezer hektárnyi zöld terület lett a lángok martaléka Spanyolországban. Év eleje óta pedig mintegy 400 ezer hektárnyi területet perzseltek fel erdőtüzek, amelyre korábban nem volt példa.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Komoly fejtörést okoz Németországnak, hogyan támogassa tovább Ukrajnát

Komoly fejtörést okoz Németországnak, hogyan támogassa tovább Ukrajnát

Az orosz és az ukrán elnök kétoldalú, majd az amerikai elnökkel "kibővített" esetleges háromoldalú csúcstalálkozójára egyaránt sor kerülhet az elkövetkező hetek diplomáciai naptára szerint. A tét valójában a béke megteremtése az Oroszország által több mint három és fél éve ostromlott Ukrajnában. Német reagálások szerint azonban az elmúlt 48 órában megszaporodtak a kérdőjelek.
 

Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának

Munkácsi rakétatámadás: Orbán Viktor megszólalt

Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
