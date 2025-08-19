Orbán Viktor négy pontban értékelte a 27 EU-állam vezetőjének tanácskozását

Diplomáciai nagyüzem van a világban, mióta Donald Trump amerikai elnök pénteken találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában. Ezután Donald Trump tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az Európai Unió vezetőivel is. Eközben sajnos az ukrajnai háború is tovább tombol: az orosz hadsereg nem sokkal a Trump–Zelenszkij találkozó vége után rengeteg drónnal és ballisztikus rakétákkal is támadta az ukránokat a fronton és a hátországban, az energetikai infrastruktúrára is csapásokat mérve.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedd kora délután Facebook-posztban közölte, hogy az Európai Unió 27 tagállamának vezetője tanácskozást tartott.

A kormányfő ezután pontokba szedve vonta le a tanulságokat: úgy véli, hogy elbukott az „elszigetelésre épülő” stratégia, és ismét beigazolódott, hogy a háborúnak nincs megoldása a frontvonalon.

A kormányfő szerint célszerű lenne egy újabb Trump–Putyin találkozó, és „napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót”.