Állítólag Vlagyimir Putyin is engedett

A különmegbízott a CNN-nek elmondta, hogy Moszkva a területi kérdésekben is engedményeket tett, ami "áttörést jelenthet" - írja az index.hu.

Witkoff szerint az oroszok öt kulcsfontosságú régióban tettek engedményeket,

beleértve a Donyeck tartományt is,

amely régóta vitatott terület a felek között.

A nyilatkozatok arra utalnak, hogy Oroszország álláspontja is enyhült, bár a tárgyalások további részletei egyelőre nem nyilvánosak. Korábban az ukrán elnök beszélt arról, hogy tárgyalhatnak területi kérdésekről.