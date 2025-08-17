ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatóra érkezik az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

Állítólag Vlagyimir Putyin is engedett

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja szerint Oroszország először hajlandónak mutatkozott arra, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása helyett az Egyesült Államoktól és európai szövetségeseitől NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciát kapjon.

A különmegbízott a CNN-nek elmondta, hogy Moszkva a területi kérdésekben is engedményeket tett, ami "áttörést jelenthet" - írja az index.hu.

Witkoff szerint az oroszok öt kulcsfontosságú régióban tettek engedményeket,

beleértve a Donyeck tartományt is,

amely régóta vitatott terület a felek között.

A nyilatkozatok arra utalnak, hogy Oroszország álláspontja is enyhült, bár a tárgyalások további részletei egyelőre nem nyilvánosak. Korábban az ukrán elnök beszélt arról, hogy tárgyalhatnak területi kérdésekről.

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Brüsszelben kijelentette, hogy országa hajlandó tárgyalni a területi változásokról egy leendő békeszerződés részeként, de egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fogja feladni azokat a területeket, amelyeket az orosz erőknek nem sikerült elfoglalniuk.
 

Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. Európai vezetők közben bejelentették: hétfőn Volodimir Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba, hogy a háború rendezéséről beszéljenek az amerikai elnökkel. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Brutálisan berúgta az ajtót a BÉT: csak úgy szárnyal a BUX, és van még benne kerozin

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.

Putin agreed to 'robust' security guarantees for Ukraine, says US envoy

Steve Witkoff said Russia agreed in Alaska that the US and Europe could provide Ukraine with a Nato-style guarantee.

