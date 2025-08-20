Donald Trump Orbán Viktort is felhívta, ezt kérte az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök felhívta telefonon Orbán Viktor miniszterelnököt a hétfői washingtoni tárgyalásokat követően. Az Egyesült Államok vezetője több európai kormányfővel, államfővel és tisztviselővel egyeztetett – írja a Bloomberg alapján az Index.

A Bloomberg szerint a hívás azért jöhetett létre, mivel az európai vezető politikusok arra kérték az amerikai elnököt, győzze meg a magyar kormányfőt, hogy ne blokkolja az Ukrajna uniós tagságáról szóló tárgyalásokat. Hozzáteszik, hogy Trump elnök Vlagyimir Putyint is felhívta hétfőn.

A telefonbeszélgetés alatt felvetődött az is, hogy Budapesten találkozhatna egymással Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amit a háromoldalú egyeztetés követne Donald Trump részvételével.