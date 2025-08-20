ARÉNA
2025. augusztus 20. szerda István
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Donald Trump fogadja Orbán Viktor kormányfőt a floridai Mar-a-Lagóban 2024. december 9-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Donald Trump Orbán Viktort is felhívta, ezt kérte az amerikai elnök

ELŐZMÉNYEK

A magyar miniszterelnököt is felhívta a hétfői washingtoni tárgyalásokat követően az amerikai elnök. Donald Trumpot az ukrán elnökkel érkező európai vezetők kérték, hogy vegye rá a magyar kormányfőt arra, ne blokkolja az Ukrajna uniós tagságáról szóló tárgyalásokat.

Donald Trump amerikai elnök felhívta telefonon Orbán Viktor miniszterelnököt a hétfői washingtoni tárgyalásokat követően. Az Egyesült Államok vezetője több európai kormányfővel, államfővel és tisztviselővel egyeztetett – írja a Bloomberg alapján az Index.

A Bloomberg szerint a hívás azért jöhetett létre, mivel az európai vezető politikusok arra kérték az amerikai elnököt, győzze meg a magyar kormányfőt, hogy ne blokkolja az Ukrajna uniós tagságáról szóló tárgyalásokat. Hozzáteszik, hogy Trump elnök Vlagyimir Putyint is felhívta hétfőn.

A telefonbeszélgetés alatt felvetődött az is, hogy Budapesten találkozhatna egymással Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amit a háromoldalú egyeztetés követne Donald Trump részvételével.

Külföld    Donald Trump Orbán Viktort is felhívta, ezt kérte az amerikai elnök

