Csaknem tízezer milliárd forintnyi beruházást tervez a kormány - a nap hírei

Több európai vezető is elkíséri az ukrán elnököt hétfőn Washingtonba. Az Európai Bizottság elnöke mellett a NATO főtitkára is jelen lesz a tárgyaláson. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy hétfőn ő is ott lesz a Fehér Házban. Ezután Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Keir Starmer brit miniszterelnök is jelezte részvételét. Az ukrán elnök Donald Trump meghívására látogat az Egyesült Államokba, miután az amerikai elnök múlt pénteken Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt.

Ukrajna kész területi változásokról is tárgyalni a békeszerződés részeként, de Kijev nem adja fel azokat a területeket, amelyeket az orosz erők nem foglaltak el – jelentette ki az ukrán elnök Brüsszelben. Volodimir Zelenszkij az Európai Bizottság elnöke társaságában tartott sajtótájékoztatón beszélt erről, mielőtt hétfőn Washingtonba repül, hogy tárgyalásokat folytasson Donald Trump amerikai elnökkel. A tárgyalásra Európa számos fontos vezetője és a NATO-főtitkár is elkíséri. Ursula von der Leyen megerősítette: Európa álláspontja egyértelmű: a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.

Nem tartja kizártnak az amerikai külügyminiszter, hogy az erőfeszítések ellenére Washington nem lesz képes a háború lezárását szolgáló helyzetet teremteni. Marco Rubio a CBS amerikai hírtelevízió műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz és az ukrán félnek engedményeket kell tennie, ha békemegállapodást szeretnének kötni. Közben Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja azt mondta: Vlagyimir Putyin egy esetleges békemegállapodás után belemenne, hogy az Egyesült Államok olyan biztonsági garanciát nyújtson Ukrajnának, mintha NATO-tag lenne.

A gázai háború lezárásáért és a túszok elengedéséért tüntettek Izraelben. A rendőrség előállított 38 tüntetőt, akik a forgalmat akadályozták és ellenálltak a rendőri intézkedésnek. Benjámin Netanjahu miniszterelnök ismét azt hangsúlyozta: eltökélt szándéka végrehajtani azt a korábbi döntését, hogy a hadsereg elfoglalja Gázavárost.

Szerbiában kemény fellépést jelentett be a kormányellenes tiltakozókkal szemben a köztársasági elnök. Aleksandar Vucic a napok óta tartó, folyamatosan erőszakba torkolló tüntetésekre reagált a rendkívüli sajtótájékoztatón. Belgrádban, Újvidéken és Valjevóban az utóbbi napokban egyre erőszakosabbá váltak a több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések, amelyeket az újvidéki pályaudvar tetejének részleges leszakadása váltott ki.

Meghaladja a 9.500 milliárd forintot a kormány 2035-ig szóló állami építési beruházási keretprogramjának értéke. A nyilvánosságra hozott rendelettervezet részletesen felsorolja a 2025–2026-ban induló és befejeződő projekteket. A dokumentum előírja, hogy a jövőbeni költségvetési forrásokat a programhoz igazítsák. A három legnagyobb értékű projekt a Tisza menti komplex árvízvédelmi program, a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése és az országos kórházfejlesztési program első üteme.

Alig 200 méterre állt meg egymástól két vonat Szajol és Szolnok között. A MÁV közleménye szerint időben sikerült megelőzni az ütközést. A vasúttársaság szerint egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség Intercity szabályosan haladt. Az eset miatt átmenetileg megváltozott a forgalmi rend a záhonyi és a békéscsabai fővonalon.

Levélben tiltakozik az orosz nagykövetségnél és magyarázatot vár a Tisza párt elnöke a szerdai orosz hírszerzési közlemény miatt. Magyar Péter úgy fogalmaz: elfogadhatatlan beavatkozást jelent Magyarország belpolitikai folyamataiba az augusztus 13-án megjelent hír. Az ellenzéki politikus alaptalannak nevezte a nyilatkozatban megfogalmazott állításokat, amelyek szerint az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak.

Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton. A HungaroMet Zrt. a honlapján azt írta: szombaton a fővárosban és több településen is trópusi éjszaka volt, azaz 20 Celsius-fok fölött alakult a minimum-hőmérséklet. Budapesten a János-hegyi meteorológiai állomáson még a hajnali, leghűvösebb órákban sem csökkent 25,3 fok alá a hőmérséklet.

Kihúzták a hatoslottó történetének 10. legnagyobb nyereményét. A nyertes 1 milliárd 390 millió forinttal lett gazdagabb. A Szerencsejáték Zrt. azt közölte: Magyarország második legnépszerűbb lottójátékában a nyeremény már 10 hete halmozódott. A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell felhívnia az úgynevezett nagynyertes-vonalat.