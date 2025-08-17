ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) a Karmelita kolostorban tartott kormányülésen 2023. július 26-án. A kormányfő mellett Pintér Sándor belügyminiszter (b), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b2), Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (b4), Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (b5) és Nagy István agrárminiszter (b6),MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Csaknem tízezer milliárd forintnyi beruházást tervez a kormány - a nap hírei

InfoRádió

Több európai vezető és a NATO főtitkára is elkíséri az ukrán elnököt hétfőn Washingtonba. Alig 200 méterre állt meg egymástól két vonat Szajol és Szolnok között.

Több európai vezető is elkíséri az ukrán elnököt hétfőn Washingtonba. Az Európai Bizottság elnöke mellett a NATO főtitkára is jelen lesz a tárgyaláson. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy hétfőn ő is ott lesz a Fehér Házban. Ezután Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Keir Starmer brit miniszterelnök is jelezte részvételét. Az ukrán elnök Donald Trump meghívására látogat az Egyesült Államokba, miután az amerikai elnök múlt pénteken Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt.

Ukrajna kész területi változásokról is tárgyalni a békeszerződés részeként, de Kijev nem adja fel azokat a területeket, amelyeket az orosz erők nem foglaltak el – jelentette ki az ukrán elnök Brüsszelben. Volodimir Zelenszkij az Európai Bizottság elnöke társaságában tartott sajtótájékoztatón beszélt erről, mielőtt hétfőn Washingtonba repül, hogy tárgyalásokat folytasson Donald Trump amerikai elnökkel. A tárgyalásra Európa számos fontos vezetője és a NATO-főtitkár is elkíséri. Ursula von der Leyen megerősítette: Európa álláspontja egyértelmű: a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.

Nem tartja kizártnak az amerikai külügyminiszter, hogy az erőfeszítések ellenére Washington nem lesz képes a háború lezárását szolgáló helyzetet teremteni. Marco Rubio a CBS amerikai hírtelevízió műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz és az ukrán félnek engedményeket kell tennie, ha békemegállapodást szeretnének kötni. Közben Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja azt mondta: Vlagyimir Putyin egy esetleges békemegállapodás után belemenne, hogy az Egyesült Államok olyan biztonsági garanciát nyújtson Ukrajnának, mintha NATO-tag lenne.

A gázai háború lezárásáért és a túszok elengedéséért tüntettek Izraelben. A rendőrség előállított 38 tüntetőt, akik a forgalmat akadályozták és ellenálltak a rendőri intézkedésnek. Benjámin Netanjahu miniszterelnök ismét azt hangsúlyozta: eltökélt szándéka végrehajtani azt a korábbi döntését, hogy a hadsereg elfoglalja Gázavárost.

Szerbiában kemény fellépést jelentett be a kormányellenes tiltakozókkal szemben a köztársasági elnök. Aleksandar Vucic a napok óta tartó, folyamatosan erőszakba torkolló tüntetésekre reagált a rendkívüli sajtótájékoztatón. Belgrádban, Újvidéken és Valjevóban az utóbbi napokban egyre erőszakosabbá váltak a több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések, amelyeket az újvidéki pályaudvar tetejének részleges leszakadása váltott ki.

Meghaladja a 9.500 milliárd forintot a kormány 2035-ig szóló állami építési beruházási keretprogramjának értéke. A nyilvánosságra hozott rendelettervezet részletesen felsorolja a 2025–2026-ban induló és befejeződő projekteket. A dokumentum előírja, hogy a jövőbeni költségvetési forrásokat a programhoz igazítsák. A három legnagyobb értékű projekt a Tisza menti komplex árvízvédelmi program, a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése és az országos kórházfejlesztési program első üteme.

Alig 200 méterre állt meg egymástól két vonat Szajol és Szolnok között. A MÁV közleménye szerint időben sikerült megelőzni az ütközést. A vasúttársaság szerint egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség Intercity szabályosan haladt. Az eset miatt átmenetileg megváltozott a forgalmi rend a záhonyi és a békéscsabai fővonalon.

Levélben tiltakozik az orosz nagykövetségnél és magyarázatot vár a Tisza párt elnöke a szerdai orosz hírszerzési közlemény miatt. Magyar Péter úgy fogalmaz: elfogadhatatlan beavatkozást jelent Magyarország belpolitikai folyamataiba az augusztus 13-án megjelent hír. Az ellenzéki politikus alaptalannak nevezte a nyilatkozatban megfogalmazott állításokat, amelyek szerint az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak.

Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton. A HungaroMet Zrt. a honlapján azt írta: szombaton a fővárosban és több településen is trópusi éjszaka volt, azaz 20 Celsius-fok fölött alakult a minimum-hőmérséklet. Budapesten a János-hegyi meteorológiai állomáson még a hajnali, leghűvösebb órákban sem csökkent 25,3 fok alá a hőmérséklet.

Kihúzták a hatoslottó történetének 10. legnagyobb nyereményét. A nyertes 1 milliárd 390 millió forinttal lett gazdagabb. A Szerencsejáték Zrt. azt közölte: Magyarország második legnépszerűbb lottójátékában a nyeremény már 10 hete halmozódott. A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell felhívnia az úgynevezett nagynyertes-vonalat.

Kezdőlap    Belföld    Csaknem tízezer milliárd forintnyi beruházást tervez a kormány - a nap hírei

kormány

a nap hírei

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Brüsszelben kijelentette, hogy országa hajlandó tárgyalni a területi változásokról egy leendő békeszerződés részeként, de egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fogja feladni azokat a területeket, amelyeket az orosz erőknek nem sikerült elfoglalniuk.
 

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

Honfoglalás és az oroszlán bajsza - Orbán Viktor keményen nekiment Ukrajnának

Szijjártó Péter máris telefonált Szergej Lavrovval

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. Európai vezetők közben bejelentették: hétfőn Volodimir Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba, hogy a háború rendezéséről beszéljenek az amerikai elnökkel. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan berúgta az ajtót a BÉT: csak úgy szárnyal a BUX, és van még benne kerozin

Brutálisan berúgta az ajtót a BÉT: csak úgy szárnyal a BUX, és van még benne kerozin

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky hails 'historic' US commitment to offer Ukraine security guarantees in event of peace

Zelensky hails 'historic' US commitment to offer Ukraine security guarantees in event of peace

Macron and Starmer commended Trump’s "commitment to providing security guarantees to Ukraine" after a meeting of the "coalition of the willing".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 18:25
Magyar Péter tiltakozik az oroszok miatt
2025. augusztus 17. 18:08
Szembe ment egymással két vonat Szajolnál
×
×
×
×