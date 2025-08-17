Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

A delegációban ott lesz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint a francia elnök, a német kancellár, a brit miniszterelnök és a NATO főtitkára.

Az AP amerikai hírügynökség szerint a döntést feltehetően azzal a céllal hozták meg az európai politikusok, hogy ne ismétlődhessen meg Trump és Zelenszkij februári, rendkívül feszült hangulatban telt ovális irodai megbeszélése - olvasható a portfolio.hu-n.

Zelensky will not fly to Trump alone: European leaders will join him.



▪️European Commission President von der Leyen.

▪️President of Finland Stubb.

▪️President of France Macron.

▪️German Chancellor Merz.

▪️NATO Secretary General Rutte.

▪️Italian Prime Minister Meloni. pic.twitter.com/QetzeML6xq — KyivPost (@KyivPost) August 17, 2025

Jelenlétük emellett Ukrajna iránti támogatásukat és aggodalmukat is jelzi afelől, hogy Washington akarata ellenére kényszerítheti bele Kijevet egy békemegállapodásba. Trump pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrán és európai fél részvétele nélkül, akik most látszólag saját szerepüket és álláspontjukat is ki szeretnék hangsúlyozni az orosz-ukrán béketeremtésben.

Érdekes elvárás

Az is érdekes, már-már a politikai bulvár része a leendő tárgyalásoknak, hogy a Fehér Ház állítólag tájékoztatta az ukrán küldöttséget, hogy Zelenszkijnek kötelező lesz öltönyt viselnie, különben nem lesz találkozó.

?Update: The White House has informed the Ukrainian delegation that Zelensky MUST wear a suit or there will be no meeting! Bravo White House. It’s a formal meeting, and the presidency of the U.S. is an institution that demands the highest level of formality! pic.twitter.com/w1ZIUayFyU — US Homeland Security News (@defense_civil25) August 16, 2025

A washingtoni találkozót megelőzően Ursula von der Leyen Brüsszelben fogadta az ukrán elnököt, hogy együtt vegyenek részt a „hajlandók koalíciójának” videokonferenciáján.

A hírek szerint a megbeszélések a háború lehetséges rendezéséről szólnak, a fronton tovább tomboló harcok közepette.