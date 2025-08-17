ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megbeszélésük előtt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

Infostart

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai csúcsvezetők kíséretében megy Washingtonba, hogy megbeszélést folytasson a Fehér Házban.

A delegációban ott lesz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint a francia elnök, a német kancellár, a brit miniszterelnök és a NATO főtitkára.

Az AP amerikai hírügynökség szerint a döntést feltehetően azzal a céllal hozták meg az európai politikusok, hogy ne ismétlődhessen meg Trump és Zelenszkij februári, rendkívül feszült hangulatban telt ovális irodai megbeszélése - olvasható a portfolio.hu-n.

Jelenlétük emellett Ukrajna iránti támogatásukat és aggodalmukat is jelzi afelől, hogy Washington akarata ellenére kényszerítheti bele Kijevet egy békemegállapodásba. Trump pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrán és európai fél részvétele nélkül, akik most látszólag saját szerepüket és álláspontjukat is ki szeretnék hangsúlyozni az orosz-ukrán béketeremtésben.

Érdekes elvárás

Az is érdekes, már-már a politikai bulvár része a leendő tárgyalásoknak, hogy a Fehér Ház állítólag tájékoztatta az ukrán küldöttséget, hogy Zelenszkijnek kötelező lesz öltönyt viselnie, különben nem lesz találkozó.

A washingtoni találkozót megelőzően Ursula von der Leyen Brüsszelben fogadta az ukrán elnököt, hogy együtt vegyenek részt a „hajlandók koalíciójának” videokonferenciáján.

A hírek szerint a megbeszélések a háború lehetséges rendezéséről szólnak, a fronton tovább tomboló harcok közepette.

Kezdőlap    Külföld    Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

európai unió

fehér ház

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból

Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból
Mértékadó személyiségek, borászok mellett orvosok, szakértők, közéleti személyiségek is csatlakoztak nyilatkozatukkal ahhoz a nyílt levélhez, amely a borkultúra érdekében született "Tiéd a mérték" címmel. A vállalkozás célja, hogy új alapokra helyezze a felelős borfogyasztás társadalmi megítélését, hangsúlyozza a borkultúra felbecsülhetetlen értékét, miközben elutasítja az öncélú alkoholfogyasztást.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij Brüsszelben egyeztet Ukrajna szövetségeseivel, holnap a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Zelenszkij Brüsszelben egyeztet Ukrajna szövetségeseivel, holnap a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. Európai vezetők bejelentették: hétfőn Volodimir Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba, hogy a háború rendezéséről beszéljenek az amerikai elnökkel. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 33. játékhéten

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 33. játékhéten

Kihúzták a Hatoslottó 33. heti játékának a számait. Egy szerencsés játékos majd 1,4 milliárd forintot nyert.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and European leaders to join Zelensky at White House meeting with Trump

Starmer and European leaders to join Zelensky at White House meeting with Trump

Donald Trump promises "big progress" on Russia as Zelensky reiterates a meeting with Russia, the US and Ukraine is needed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 15:11
Két oroszt lőtt ki egy ukrán mesterlövész 4000 méterről
2025. augusztus 17. 12:10
Az USA már másra figyel, barátságtalan lépés Indiával szemben
×
×
×
×