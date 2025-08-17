ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter tiltakozik az oroszok miatt

Infostart / MTI

Magyar Péter nyílt levélben fejezte ki tiltakozását Oroszország budapesti nagyköveténél az orosz hírszerzés szerdán kiadott közleménye miatt.

A közösségi oldalán vasárnap közzétett, Sztanyiszlavov Jevgenyij Arnoldovics nagykövetnek címzett levelében "a kormányzásra készülő Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) elnökeként" azt írta: az őt és az általa vezetett pártot név szerint említő közlemény "elfogadhatatlan beavatkozást jelent Magyarország belpolitikai folyamataiba. Teljesen alaptalanul azt állítja, hogy az Európai Unió és annak vezetői arra törekednének, hogy én legyek Magyarország következő miniszterelnöke, és e célból "anyagi, média- és lobbierőforrásokat" mozgósítanak."

"Egy külföldi állam hivatalos hírszerző szervének ilyen kijelentései csak egyetlen célt szolgálhatnak: a magyar választók befolyásolását, a közéleti vitáink torzítását és a demokráciánkba vetett bizalom aláásását" - fogalmazott Magyar Péter.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta:

Magyarország szuverenitása kizárólag a magyar népé, egyetlen külföldi hatalomnak sincs joga megkísérelni Magyarország politikai jövőjének alakítását vagy a választások kimenetelének meghatározását.

"Hivatalosan tiltakozom az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata által tett kijelentések és azok hivatalos, illetve állami csatornákon való terjesztése ellen" - írta levelében a Tisza Párt elnöke, hozzátéve: haladéktalan és nyilvános magyarázatot vár az Oroszországi Föderáció nagykövetségétől az említett közlemény jóváhagyásával, céljával és szándékolt hatásával kapcsolatban.

Az ellenzéki politikus egyben egyértelmű biztosítékot követel arra, hogy az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely "Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető, beleértve a dezinformációs kampányokat, kiberműveleteket vagy a politikai szereplők és állampolgárok megfélemlítését".

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Brüsszelben kijelentette, hogy országa hajlandó tárgyalni a területi változásokról egy leendő békeszerződés részeként, de egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fogja feladni azokat a területeket, amelyeket az orosz erőknek nem sikerült elfoglalniuk.
 

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

Honfoglalás és az oroszlán bajsza - Orbán Viktor keményen nekiment Ukrajnának

Szijjártó Péter máris telefonált Szergej Lavrovval

