Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Az ukrán elnök, aki európai vezetők kíséretében Washingtonba utazik, hangsúlyozta, hogy a tárgyalások a jelenlegi frontvonal figyelembevételével kezdődhetnek meg.

Volodimir Zelenszkij megjegyezte, hogy Oroszországnak nem sikerült teljesen meghódítania a Donyeck régiót, és az ukrán alkotmány nem teszi lehetővé a területek feladását vagy cseréjét.

A liner.hu azt emelte ki, hogy Zelenszkij szerint

"Elengedhetetlen, hogy Európa most épp olyan egységes legyen, mint 2022-ben a háború kezdetén, és ez segíteni fog a valódi béke megvalósulásában”.

Hozzátette, bár Putyinnak „sok követelése van, nem ismerjük mindet”, a tárgyalásokhoz időre van szükség, és „lehetetlen ezt fegyveres nyomás alatt megtenni”.

A New York Times beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök a pénteki alaszkai csúcstalálkozó után azt nyilatkozta európai vezetőknek, hogy szerinte a béke akkor érhető el, ha Ukrajna feladja a Donbasz régió keleti területeit. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

Zelenszkij nyitottnak mutatkozott egy jövőbeni, Trump közvetítésével megvalósuló háromoldalú találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ugyanakkor hozzátette, hogy Oroszország eddig nem mutatott hajlandóságot erre, és ha továbbra is elutasító marad, újabb szankciókat kell bevezetni ellen.

Európai álláspont

A megbeszélést követően Ursula von der Leyen hangsúlyozta: Ukrajnának képesnek kell lennie arra, hogy megőrizze szuverenitását és területi egységét. Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erőkre nézve, legyen szó együttműködésről más országokkal vagy más országok konkrét segítségéről - szögezte le.

Amerikai álláspont

Az Egyesült Államok továbbra is azon lesz, hogy olyan forgatókönyvet teremtsen, amellyel elősegíti az ukrajnai háború végét, de előfordulhat, hogy ez nem lehetséges - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter a CBS amerikai hírtelevízió Face the Nation című műsorában.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a tervek szerint hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, aki pénteken Alaszkában egyeztetett orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról.

"Ezen a találkozón olyan kérdéseket vitatnak meg, amelyek áttörést hozhatnak, amelyek előrelépést jelenthetnek" - mondta Rubio, hozzátéve, hogy a megbeszélés témái között szerepelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák is. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindkét félnek engedményeket kell tennie, ha békemegállapodást szeretnének kötni.

Vasárnap Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán ismét azt írta, hogy "nagy előrelépést sikerült elérni Oroszország ügyében".

A többoldalú találkozóra augusztus 22-én kerülhetne sor.