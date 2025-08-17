Parádés fejlesztési terv 2035-ig, több ezer állami projektet neveztek meg

A program újdonsága, hogy a korábban is ismert projekteket most először egy egységes, több mint tízéves stratégiai keretbe foglalták. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeli költségvetési allokációkat is ehhez a hosszú távú tervhez kell igazítani - írja a portfolio.hu. A lapban tételes listát is talál, amely szaktárcákra lebontva többezer fejlesztést tartalmaz. Csak az Építési és Közlekedési Minisztériumnál 679 ilyen tétel van.

A következő két évben több százmilliárd forint értékben indulnak új projektek, amelyek a legfontosabb területekre fókuszálnak

Vízgazdálkodás: Elindul a balatonszéplaki szivattyútelep korszerűsítése és a Sarudi szivornya átépítése. 2026-ban új létesítmények és öntözési kapacitásbővítések kerülnek terítékre. A legnagyobb értékű projekt a Tisza menti komplex árvízvédelmi program (több mint 400 milliárd forint).

Közlekedés: Terveznek új gyorsforgalmi utakat, vasúti csomópontokat és Duna-híd fejlesztéseket. A második legnagyobb értékű projekt a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése (közel 350 milliárd forint).

Kultúra és oktatás: Folytatódik a vidéki intézmények modernizálása, valamint egyetemi campusok és kollégiumok építése.

Egészségügy és sport: Az országos kórházfejlesztési program első üteme mintegy 300 milliárd forintos keretből indul, új szárnyakkal és diagnosztikai központokkal bővülve.

A rendelettervezetet augusztus 21-ig lehet véleményezni. A program hosszú távon meghatározza majd az ország fejlesztési irányait, és kiemelt jelentőséggel bír a közelgő választások előtt.