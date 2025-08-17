ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Parádés fejlesztési terv 2035-ig, több ezer állami projektet neveztek meg

Infostart

A kormány nyilvánosságra hozta a 2035-ig szóló új, állami építési beruházási programját, amelynek keretösszege több mint 9500 milliárd forint. A rendelettervezet, mely a közlekedési és vízügyi fejlesztésektől a kulturális beruházásokig számos területet lefed, jelenleg társadalmi egyeztetésen van.

A program újdonsága, hogy a korábban is ismert projekteket most először egy egységes, több mint tízéves stratégiai keretbe foglalták. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeli költségvetési allokációkat is ehhez a hosszú távú tervhez kell igazítani - írja a portfolio.hu. A lapban tételes listát is talál, amely szaktárcákra lebontva többezer fejlesztést tartalmaz. Csak az Építési és Közlekedési Minisztériumnál 679 ilyen tétel van.

A következő két évben több százmilliárd forint értékben indulnak új projektek, amelyek a legfontosabb területekre fókuszálnak

Vízgazdálkodás: Elindul a balatonszéplaki szivattyútelep korszerűsítése és a Sarudi szivornya átépítése. 2026-ban új létesítmények és öntözési kapacitásbővítések kerülnek terítékre. A legnagyobb értékű projekt a Tisza menti komplex árvízvédelmi program (több mint 400 milliárd forint).

Közlekedés: Terveznek új gyorsforgalmi utakat, vasúti csomópontokat és Duna-híd fejlesztéseket. A második legnagyobb értékű projekt a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése (közel 350 milliárd forint).

Kultúra és oktatás: Folytatódik a vidéki intézmények modernizálása, valamint egyetemi campusok és kollégiumok építése.

Egészségügy és sport: Az országos kórházfejlesztési program első üteme mintegy 300 milliárd forintos keretből indul, új szárnyakkal és diagnosztikai központokkal bővülve.

A rendelettervezetet augusztus 21-ig lehet véleményezni. A program hosszú távon meghatározza majd az ország fejlesztési irányait, és kiemelt jelentőséggel bír a közelgő választások előtt.

Kezdőlap    Gazdaság    Parádés fejlesztési terv 2035-ig, több ezer állami projektet neveztek meg

kormány

fejlesztés

beruházás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, de akár jövő héten jöhet az újabb kör - Híreink az ukrán frontról

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, de akár jövő héten jöhet az újabb kör - Híreink az ukrán frontról

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. Az egyeztetések jövő héten folytatódhatnak, amely akár Putyin és Zelenszkij első közös találkozóját jelentheti a 2022-es háború kitörése óta. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most volt ebből elég: forrnak az indulatok Diósgyőrben, továbbra is nyeretlen a csapat

Most volt ebből elég: forrnak az indulatok Diósgyőrben, továbbra is nyeretlen a csapat

A diósgyőri ultrák egyre dühösebbek a csapat teljesítménye miatt, ráadásul máris jön a következő keleti rangadó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and European leaders to join Zelensky at White House meeting with Trump

Starmer and European leaders to join Zelensky at White House meeting with Trump

Several leaders have confirmed they will be travelling to Washington, as the UK, France and Germany are set to hold Ukraine talks on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 11:53
Olasz nyaralás: egyes helyeken már beavatkoznak, ha túl sokan vannak
2025. augusztus 17. 08:17
Dugulással foglalkozott, aztán jött a NAV, és most 20 milliót keresnek rajta
×
×
×
×