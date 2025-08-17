Telitalálat, avagy hat szám, amely megváltoztatta egy ember életét

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. Európai vezetők közben bejelentették: hétfőn Volodimir Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba, hogy a háború rendezéséről beszéljenek az amerikai elnökkel. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.