Nyitókép: Unsplash.com

Sokba kerülhet, ha nem vagyunk körültekintek a kertünkben

Infostart

A nyári gyümölcsszezonban meglehetősen aktuális kérdés a szomszédok közt gyakorta vitát szító telekhatár közelében ágaskodó fa és annak termése.

A fa termése annak a tulajdonát képezi, akinek a telkén a fa áll, még akkor is, ha az ágak átnyúlnak a szomszéd területére, vagy a gyümölcs már le is hullott – írja a Somogy vármegyei hírportál. „Az alapjog szerint nem háboríthatom meg a szomszéd birtokát, még áthajló ágakkal sem. Nemcsak a termés hullhat át, hanem levelek, gyom, vagy akár szemét is. Ilyen esetben a fa tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy ez ne történjen meg” – mondta el a sonline.hu érdeklődésére Fóris Kálmán kaposvári ügyvéd.

„Ha a szomszéd fája zavarja a kert rendes használatát, például árnyékolja a veteményest vagy akadályozza a közlekedést –, akkor a tulajdonos felszólítható az ágak visszavágására. Ha ez nem történik meg, a szomszéd saját költségén eltávolíthatja az áthajló részeket, de csak azokat, amelyek ténylegesen átnyúlnak hozzá – tette hozzá a szakértő.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy a faültetés sem történhet tetszőleges helyre. „Kaposváron egy 2005-ös helyi önkormányzati rendelet szabályozza a fás szárú növények ültetési távolságát a telekhatárhoz. Ebben az áll, hogy fajtától függően legalább 2 és 4 méterre kell ültetni a telekhatártól, hogy ne zavarják a szomszédos ingatlan használatát. A szabályozás célja, hogy megelőzze a későbbi vitákat és károkozást” – magyarázta az ügyvéd, arra is figyelmeztetve, hogy ha a fa kárt okoz, akkor a tulajdonos felelős, különösen, ha nem tett semmit a megelőzés érdekében.

A kaposvári szabályozás szerint a jegyző akár átültetésre vagy kivágásra is kötelezheti a tulajdonost, ha a fa nem megfelelő helyre került, vagy veszélyt jelent. A döntéshez ilyen esetekben a városi főkertész véleményét is kikérik.

