Esztergom polgármestere: nálunk az MCC Feszt képes megújulni, egyre jobbá válni

„Esztergom immár ötödik éve adhat helyt az MCC Fesztnek, amely mára az egyik legjelentősebb közéleti és kulturális eseménnyé vált Magyarországon” – mondta az InfoRádióban Hernádi Ádám. Esztergom polgármestere kiemelte, ha egy ilyen fesztivál minden évben „utazik”, akkor könnyedén „hontalanná” válhat, így viszont, hogy már ötödik éve a városban rendezik meg, képes megújulni és évről évre jobbá válni.

A polgármester elmondta, tavaly rekordot döntött a látogatószám, 49 ezer ember volt kíváncsi a rendezvényre. Hernádi Ádám külön említette, hogy az Edu Sétányon tavaly több mint 150 kiállító volt, és a város lakói is nagyon szeretik. Megjegyezte, nyilván sokan a kulturális és közéleti eseményeken túl bulizni jönnek, de Esztergom adottságai ebből a szempontból is különlegesek, hiszen a hat helyszín gyalog is könnyűszerrel bejárható. Ezenkívül a Prímás-szigeten, ahol a bulisátor is található, helyet kap egy kemping is, ami mindössze öt percre van a városközponttól.

Hernádi Ádám arról is beszélt, hogy a fesztiválon civil programok is vannak, például az MCC Klímapolitikai Intézetével karöltve a városvezetés csikkszedő akciót is hirdet minden évben, fesztiválbelépőért cserébe. A polgármester leszögezte: a város komolyan bünteti a cigarettacsikkek eldobálását, lévén egyetlen csikk is több ezer liter vizet képes beszennyezni, viszont örömmel tapasztalják, hogy az önkéntesek évről évre kevesebb elnyomott cigarettát szednek össze, bár a legjobb az lenne, ha egyet sem találnának – jegyezte meg.

Esztergom polgármestere saját bevallása szerint „keringeni” szokott a fesztiválon, azaz kiválaszt néhány számára érdekes előadást, programpontot, hiszen nem tud egyszerre mindenhol ott lenni. Hozzátette viszont, hogy mivel nagyon hasznos dolgokat lehet hallani számos különböző témában az egészségügytől kezdve a közéletig, hazai és külföldi előadóktól egyaránt, így minden érdeklődőt arra bátorít, hogy hozzá hasonlóan „csemegézzen” az MCC Feszt felhozatalából, a város pedig mindenkit szívesen vár – tette hozzá.