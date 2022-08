Már 100 körül van azoknak a benzinkutaknak a száma, ahol egyáltalán nem lehet tankolni - a nap hírei

Szerdától jelentősen csökkennek a piaci üzemanyagárak – írja a Holtankoljak.hu. Az olaj árának csökkenése miatt a benzin literenkénti ára 20 forinttal lesz kevesebb, a gázolajért pedig 15 forinttal kell kevesebbet fizetni. Közben Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője az ATV híradójának azt is elmondta: országszerte már 100 körül van azoknak a benzinkutaknak a száma, ahol egyáltalán nem lehet tankolni az üzemanyaghiány miatt.

Alkotmánybírósághoz fordul az LMP a fakitermelésre vonatkozó kormányrendelet miatt. Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke a Parlament épülete előtt tartott sajtótájékoztatón úgy vélte: az új szabályozás felold mindenfajta korlátozást, gyakorlatilag még a természetvédelmi területeket is érinti. Szerinte ez nem is oldja meg az energiagondokat, hiszen például az ősszel kivágott fával alig lehet fűteni magas víztartalma miatt.

Július végére 2636,5 milliárd forintra csökkent az év elejétől halmozódó deficit – derül ki a Pénzügyminisztérium gyorstájékoztatójából. A költségvetés kiadásai közül meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek.

Mégsem nyújtja be népszavazási kérdését az uniós tagság megerősítéséről Ujhelyi István,az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselője. A politikus közleményében azt írta, az ellenzék megosztottsága miatt döntött így. Arra is felhívta a figyelmet, hogy hétfő reggel a Jobbik hivatalosan is benyújtotta a Nemzeti Választási Bizottságnak saját népszavazási kezdeményezését Magyarország európai uniós tagságának megerősítéséért.

Az idén újra a Covid előtti 10 ezer főre emeli a nemzetközi ösztöndíjasok számát a kormány. Az idén felvételt nyert hallgatók a korábbihoz képest akár 60 ezer forinttal több Erasmus+ ösztöndíjat is kaphatnak. Azok, akik a mostani tanévben kezdik meg egyetemi tanulmányaikat már az emelt Erasmus+ ösztöndíjjal utazhatnak külföldi részképzésre.

300 millió forint fogyasztói bírságot kapott a Ryanair, mert a légitársaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat – ismertette az igazságügyi miniszter. Varga Judit a vizsgálat után azt mondta: a Ryanair volt az első vállalat, amely megtagadta a légiforgalmi hozzájárulás befizetését, majd a költségeket visszamenőleg is a fogyasztókra terhelte.

Célba ért az első ukrajnai gabonaszállítmány. A hajó megérkezett törökországi állomására 12 tonna kukoricával a fedélzetén. A török zászló alatt hajózó Polarnet pénteken indult útnak. Oroszország és Ukrajna július 22-én Törökország és az ENSZ közvetítésével megegyezett a fekete-tengeri ukrán gabonaexport újraindításáról. Ezzel egyidejűleg Oroszország engedélyt kapott arra, hogy a nyugati szankciók ellenére mezőgazdasági termékeket és műtrágyát exportálhasson.

Már októberben elkezdődhet a Pfizer és a BioNTech kifejezetten a koronavírus omikron variánsa ellen kifejlesztett oltóanyagainak szállítása. Az amerikai és a német gyógyszercég kétféle vakcinát fejlesztett ki az omikron változat ellen. A vakcinák szállítása akkor kezdődhet, ha az Európai Gyógyszerügynökség megadja a hozzájárulást. Az omikron BA.4 és BA.5 alvariánsaira készített vakcinákat az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóságának javaslatára már ebben a hónapban klinikai tesztelésre bocsátják.