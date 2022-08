A Jobbik előzött, Ujhelyi István visszavonulót fújt

Mint arról az Infostart is beszámolt, Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti (EP-) képviselője népszavazási kérdés benyújtásának szándékát jelentette be hétvégén. A szándék az uniós tagság megerősítése lett volna a szavazás által.

A Momentum két politikusa is kifakadt ennek kapcsán: az EP-képviselő Cseh Katalin után a párt elnöke is súlyos hibának nevezte a népszavazási kezdeményezést. Gelencsér Ferenc közölte: „Magyarország az EU teljes jogú tagja. Ennek a tagsági viszonynak a megkérdőjelezését bedobni a politikai aréna napirendjének kellős közepébe, és valós, súlyos téttel bíró vita tárgyává tenni, több mint bűn – óriási hiba."

Hétfőn a Jobbik elnöke népszavazási kezdeményezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottságnál. Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, európai parlamenti képviselője az InfoRádióban elmondta: "a miniszterelnök legutóbbi tusványosi beszédből álláspontjuk szerint teljesen egyértelművé vált, hogy az EU-val Orbán Viktor nem törekszik megegyezésre, és ha ennek az az eredménye, hogy Magyarország nem tudja lehívni az uniós forrásokat, akkor akár ki is léptetheti az unióból. Az általunk indított népszavazási kezdeményezés sikeressége esetén megtiltaná az Országgyűlésnek, hogy olyan indítványt vagy javaslatot támogasson, amely Magyarországnak az EU-ból való kilépését eredményezheti."

A kérdés az lenne: egyetért-e azzal, hogy "az Országgyűlés ne támogathasson olyan javaslatot vagy indítványt, amely Magyarországnak az Európai Unióból való kilépését eredményezheti".

Jelenleg a kormány egy sima indítvánnyal keresztülvihetné az EU-ból való kilépést, lévén ott a kormánypártoknak kétharmados többsége van - hívta fel a figyelmet Gyöngyösi Márton. Úgy látják, hogy bár

most a magyarok többsége EU-párti, a fideszesek kétharmada is így gondolkodik, ám "később a kormányzat belehergelheti a társadalmat egy unióból való kilépésbe".

"Ez a kérdés nem nyitná ki Pandóra szelencéjét, mert ez nem az unós tagságra vonatkozik, hanem az Országgyűlésre, annak a kilépésre vonatkozó esetleges döntését tiltja meg."

A politikus megjegyezte: a népszavazási döntés sikere esetén három évre kötné az Országgyűlést, vagyis a jelenlegi kormányzati ciklus végéig lenne érvényes. Elemző: jó taktikai lépés Taktikai szempontból egy racionális döntés az ellenzék részéről most benyújtani a Magyarország EU-tagságára vonatkozó népszavazási kezdeményezéseket - mondta az InfoRádiónak a Méltányosság Politikaelemző Központ kutatásvezetője. Novák Zoltán szerint ez lépéskényszerbe hozza a Fideszt, amely nem tart ott, hogy ebben a kérdésben döntsön. "Úgy tűnik, kormányzati oldalról zajlik egy finom áthangolása a szavazótábornak ez ügyben, de ez nem túl közvetlen és politikusok részéről ritkán hangzik el. Azt a kérdést teszik fel saját maguknak, hogy az uniós pénzek elakadása után is van-e értelme a tagságnak, illetve ha nettó befizetővé válunk, újra kell értelmeznünk az EU-tagság értelmét. Ebben az ügyben, úgy tűnik, nem egyértelmű a Fidesz irányvonala. Ám most biztosan nem tart ott a párt, hogy beleálljon egy népszavazási kampányba akármelyik oldalon. Ezért taktikai szempontból egy racionális döntés most bedobni ezt a témát." Az elemző szerint van egy ilyen népszavazásnak kockázata, de ez alacsony. Eddig a Fidesz minden népszavazási kezdeményezésnek elejét vette, de mindig van egy kis kockázata annak, hogy mégis megvalósul, ugyanakkor a kilépésre szavazók többségbe kerülésére is kis esélyt lát Novák Zoltán. Megjegyezte azonban, hogy a brexit-szavazás előtt is kis esélyt jósoltak annak, hogy Nagy-Britannia kilép az unióból. Azt nehéz megjósolni a szakember szerint, hogy a kezdeményező párt népszerűségére mennyiben hat pozitívan egy ilyen népszavazási kezdeményezés.

Miután nyilvánosságra került a Jobbik-kezdeményezés, Ujhelyi István közölte, mégsem nyújtja be népszavazási kérdését. A politikus hétfői közleményében azt írta,

az ellenzék megosztottsága miatt "a fiókban hagyja" népszavazási kérdését.

Közleményében emlékeztetett: ő maga is a jobbik kezdeményezéséhez hasonlóra tett javaslatot vasárnapi nyílt levelében.

"A felesleges párhuzamosságok elkerülése miatt a saját javaslatomat ezért nem adom be, de a legfelsőbb fiókban tartom. A kérdést és a rá adott ellenzéki válasz szükségességét ugyanis az egyik legégetőbb problémának tartom továbbra is" - írta.

Mint írta, javaslata megosztotta a kormányváltást akaró, az európai Magyarországot féltő tábort, de szerinte az ellenzéki közvélemény nem érti a probléma lényegét, ugyanis - mint írta - nem a népszavazás fogja kiszakítani Magyarországot az Európai Unióból, "hanem a nép szembefordulása, a hangulatának radikális megváltozása, amelyet a Fidesz évek óta mérgez és naponta szondáz".

Úgy vélte, ha sikerrel jár "a hazugságra épülő fideszes agymosás", akkor a hatályos törvények szerint meg sem kell kérdezni a választókat arról, hogy akarnak-e az európai közösség tagjai maradni, mert a fideszes kétharmad dönt majd az uniós kilépésről.

"Az általam javasolt megoldás egy politikai póráz lenne a hatalom nyakán, mert akár csak néhány millió ember szavazata - és abban az igenek komoly többsége - már érdemben megakadályozhatja néhány évre, hogy Orbánék visszafordíthatatlan döntést hozzanak" - jegyezte meg.

Ujhelyi István kitért arra is, hogy "nevetséges, gyalázatos és méltatlan" a Momentum vádja, hogy a Fidesz megrendelésére cselekedne.

Nyitókép: pixabay